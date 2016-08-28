﻿الضميري: الحملات الأمنية متواصلة في الضفة وتشييع جثمان حلاوة ضحية أفراد الأمن

رام الله – «القدس العربي»: بحث رئيس الوزراء وزير الداخلية الفلسطيني رامي الحمد الله مع قادة المؤسسة الأمنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بحضور محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب سبل تحقيق الاستقرار في المحافظة وإنهاء جميع أشكال الفلتان الأمني والتوتر والفوضى. وقال خلال الاجتماع إن استهداف الخارجين عن القانون في مدينة نابلس لا يعني استهداف أبناء المدينة وإنما يأتي لتخليصهم من أشكال الفلتان الأمني كافة ومحاربة الجريمة، بما يحفظ أمنهم ويحقق الاستقرار والطمأنينة لهم، معربا عن اعتزازه بنابلس كحاضنة أساسية للنضال ومجابهة الاحتلال ونموذج للصمود والثبات على أرض فلسطين.

وأكد الحمد الله خلال الاجتماع الذي حضره مدراء المؤسسة الأمنية في نابلس ومدراء العمليات لمحافظات الضفة على استمرارية الجهود الأمنية المبذولة لحماية الموطنين والسلم الأهلي في مختلف المحافظات لا سيما في نابلس، مجددا إشادته بجهود أبناء المؤسسة الأمنية وسهرهم ومثابرتهم في محاربة الجريمة وحفظ أمن المواطنين وحمايتهم.

وثمن في هذا السياق جهود المؤسسة الأمنية في إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في الخليل وتحويله إلى التحقيق ومتابعة القضية حسب الأصول، مؤكدا على أن تحقيق الأمن وفرض النظام يأتي في الأساس بالتزام ضباط وافراد المؤسسة الامنية بأسس تطبيق القانون وتكاملية عملهم مع الجهات القضائية، بما يفضي إلى تحقيق العدالة بدون تمييز او إجحاف.

وشدد الحمد الله على أن لجنة التحقيق في أحداث نابلس الأخيرة مستمرة في عملها وانه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق قريبا.

وأكد ان لا أحد فوق القانون وان هدف العمل الأمني هو حماية المواطنين وضمان عدم المساس بحقوقهم وحرياتهم التي نص عليها القانون. بدوره قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن النشاط الأمني مستمر في كل محافظات الوطن، وأنه حقق نتائج في ملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة.

أما عائلة حلاوة التي قتل ابنها على يد أفراد الأمن الفلسطينية في سجن الجنيد قبل أيام فأعلنت عن فتح مقر العائلة في نابلس لتلقي العزاء بابنها لثلاثة أيام متتالية بعد تشييع جثمانه في موكب انطلق من مستشفى رفيديا في نابلس إلى المقبرة الشرقية في المدينة.

وقالت العائلة في بيان وصل «القدس العربي» إنها يجب أن تكون طرفاً أو مطلعة على أعمال لجنة التحقيق وأية لجان لها علاقة بأحداث نابلس والتي أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيلها. كما أعلنت عائلة حلاوة أنها متمسكة بحقها وحق الشهداء وعائلاتهم كاملة وغير منقوصة بعد مقتل ابنها. وكانت الحياة قد عادت إلى أسواق البلدة القديمة في نابلس وعدد من الأسواق الشعبية المعروفة في المدينة بعد أن توقفت لعدة أيام جراء أجواء من الخوف والتوتر التي سادت في صفوف المواطنين عقب الحملة الأمنية المتواصلة التي أدت إلى مقتل عناصر أمن ومطلوبين للعدالة بحسب الأمن الفلسطيني.