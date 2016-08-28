﻿إسرائيل تشدد القيود وتقلّص كميات مواد البناء وغزة تدخل أزمة جديدة تهدد مشاريع إعادة الإعمار

غزة ـ «القدس العربي»: بالرغم من الكميات القليلة من مواد البناء، التي تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخولها إلى قطاع غزة، لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة، ضمن سياسات تشديد الحصار المفروض على السكان منذ عشر سنوات، حذرت جهات مختصة من عودة إسرائيل إلى تقليص كميات الإسمنت التي في الأصل تدخل بكميات محدودة، مما ينذر بتوقف العديد من المشاريع الإنشائية.

وفي خطوة من شأنها أن تعمل على توقف العديد من ورش البناء في مشاريع إعادة إعمار المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال قبل عامين، كشف النقاب عن قيام سلطات الاحتلال بتقليص دخول مواد البناء من جديد.

وقال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في غزة، إن سلطات الاحتلال أعادت تقليص كميات مواد البناء التي تدخل القطاع، محذرا من أن ذلك من شأنه أن يخلق أزمة كبيرة. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية طبقت عملية التقليص بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أن ما يسمح بإدخاله هو 88 شاحنة فقط تحمل ما يعادل 2800 طن من الإسمنت، بعد أن كان يسمح بدخول 140 شاحنة. ووصف العملية بـ «المتعمدة» من قبل الاحتلال، خاصة في فترة الإعمار، وأكد أن ذلك «يهدد بتوقف عملية الإعمار والمشاريع الإنشائية ويصيبها بالشلل التام، ويصبح المواطن أكثر المتضررين».

وفي هذه الأوقات تنفذ الكثير من عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ويتسلم مئات المواطنين ممن دمرت منازلهم في الحرب الأخيرة مواد البناء من مراكز التوزيع، بعد حصولهم على الدفعة الأولى من الأموال التي تبرعت بها جهات عربية ودولية. وأوضح رئيس اتحاد المقاولين أن سماح الاحتلال بإدخال 140 شاحنة محملة بالإسمنت لا يكفي المشاريع في غزة، وأن عملية تقليص العدد لـ80 شاحنة يعد «كارثة كبيرة وخطيرة يجب معالجتها بأسرع وقت». ودعا الجهات الفلسطينية للضغط على الاحتلال لزيادة كميات الشاحنات التي تدخل القطاع، حتى تتمكن من الإسراع في تنفيذ مشاريع الإعمار البطيئة في قطاع غزة المحاصر.

ورغم مرور عامين على انتهاء الحرب، لا تزال أغلبية السكان التي دمرت منازلهم يقيمون في بيوت مستأجرة، لعدم حصولهم حتى اللحظة على أموال الدعم اللازمة لإعادة البناء.

ويواجه سكان القطاع مشكلتين أساسيتين تعيقان عمليات الإعمار، الأولى تتمثل في القيود الإسرائيلية، والثانية تتمثل في عدم إيفاء المانحين بما عليهم من التزامات مالية، حسب تعهداتهم التي بلغت 5.4 مليار دولار في مؤتمر إعمار القاهرة الذي عقد في اكتوبر/ تشرين الأول 2014.

ويؤكد أحد مقاولي البناء في قطاع غزة، أنه حال استمرت عملية التقليص فإن توقفهم عن العمل سيكون أمرا محتوما خلال فترة قريبة، مشيرا إلى أن الكميات التي كانت تدخل بالسابق قبل التقليص، كانت تكفي أعمال البناء بالحد الأدنى.

وأكد أنه اضطر في مرات سابقة للتوقف مجبرا عن العمل، وتسريح عماله وعددهم أكثر من 15 عاملا وفنيا، لأسابيع طويلة، لافتا إلى أن ذلك يكبده خسائر كبيرة، ويلحق العمال بأعداد البطالة، ويزيد من مشاكل الأسر المالية في ظل الحصار.

والجدير بالذكر أن اسرائيل دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف ج 2014، التي استمرت 51 يوما، أكثر من 14 ألف منزل بشكل كامل، علاوة عن إحداثها دمارا بليغا ومتوسطا وطفيفا في أكثر من 90 ألف منزل آخر.

وتمر مواد البناء إلى قطاع غزة لصالح مشاريع إعادة الإعمار، وفق آلية دولية أرستها الأمم المتحدة ووافق عليها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي. وتخضع مواد البناء لعملية مراقبة مشددة من قبل فرق الأمم المتحدة، حيث يجرى التأكد من وصولها للجهة المستفيدة.

وتشير إحصائيات محلية أن مجمل كميات الإسمنت التي تم إدخالها إلى قطاع غزة في الشهر الماضي بلغت 45 ألف طن في حين كان معدل الكميات التي يتم إدخالها شهرياً خلال فترة المقارنة المذكورة قبل شهر أبريل/ نيسان الماضي، تقدر بنحو 75 ألف طن شهرياً. ووفق الإحصائيات فإنه في المعدل العادي كانت تمر يوميا من معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، 120 شاحنة. وحذرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، مع بداية الأزمة من أي عمليات احتكار لمود البناء يقوم بها التجار. وأكد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم الوزارة، أن هناك احتكارا من بعض التجار في القطاع لسلعة الإسمنت، وذلك بهدف رفع الأسعار. وأوضح في تصريحات نقلها موقع «الرسالة نت» أن الوزارة تنفذ حملات يومية لملاحقة التجار المخالفين للسعر الذي حددته الوزارة. وحذر أن أي تاجر يضبط وهو يبيع بأسعار أعلى من المحددة، سيجري عمل محضر ضبط له وتحويله للمقتضى القانوني.