﻿تونس: يوسف الشاهد يتسلم السلطة اليوم وسياسيون يحذرونه من الفشل

تونس – «القدس العربي»: فيما يستعد رئيس الحكومة التونسية الجديد يوسف الشاهد لتسلم السلطة رسمياً من سلفه الحبيب الصيد، سارع عدد من الأطراف السياسية والاجتماعية إلى تحذيره من «الفشل» أو السعي لاتخاذ إجراءات سياسية أو اقتصادية قد تتسبب بفوضى كبيرة في البلاد.

ويستلم الشاهد، اليوم الاثنين، السلطة رسمياً من سلفه الحبيب الصيد، بعدما حصل على علامة شبه كاملة في اختبار البرلمان، حيث صوت 168 نائباً من أصل 195 حضروا الجلسة لصالح حكومته الجديدة، فيما تحفظ خمسة آخرون، ورفض أغلب نواب المعارضة (22 نائباً) التصويت لصالحها.

واستبق عدد من السياسيين مراسم تسليم السلطة ليحذروا الشاهد من «الفشل»، حتى قبل أن يشرع في ممارسة مهامه، حيث كتب الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي على صفحته على موقع «فيسبوك»: «المبدئية: خسائر بالحاضر والمكاسب الكبرى مؤجلة. الانتهازية: مكاسب بالحاضر والخسائر الكبرى وأولها الشرف، كالموت مسألة وقت»، في إشارة إلى أن حكومته الشاهد قد لا تستمر طويلاً.

وأضاف رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي في إشارة إلى مبادرة حكومة الوحدة الوطنية «القصد الواضح من مجمل هذه العملية هو تمرير، وإن لزم الأمر فرضَ، أجندة من الإملاءات والإكراهات الداخلية والخارجية تحت عنوان «الإصلاح»، نخشى أن يدفع ثمنها المسحوقون والمحرومون والفقراء من أبناء شعبنا هؤلاء الذين قامت الثورة لإنصافهم والارتقاء بهم ورد الحقوق إليهم». وتابع الجبالي «إن هذا المسار سيكون مآله مزيداً من اليأس وفقدان الأمل مما يمهد لمخاطر أكبر كالفوضى وتفشي العنف وتصاعد الإرهاب. إنني أحذر من هذا المنزلق الخطير وأدعو الغيورين على هذا الوطن للتمسك بقيم الثورة ومطالبها لإنقاذ تونس مهد الربيع العربي الذي مازال قائماً».

وحذر حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» الشاهد من «خطورة الانزلاق إلى نظام رئاسوي ويدعو الشاهد إلى الارتقاء إلى مقام رئيس حكومة كامل الصلاحيات الدستورية، يضبط السياسة العامة للدولة ومسؤول أمام مجلس نواب الشعب الذي منحه ثقته».

وأضاف في بيان أصدره السبت «وإذ يسجل التكتل الانطباع الإيجابي الذي خلفته مداخلة السيد يوسف الشاهد من حيث الشكل، ويثمن مبدأ المصارحة بالحقيقة من أجل توعية الجميع بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإنه يخشى أن تكون هذه المصارحة غطاء لتمرير إجراءات تقشف يكون ضحاياها أساساً ضعاف الحال والطبقة الوسطى، والذين هم في حاجة ملحة لدعم الدولة و لدورها في الحفاظ على قدرتهم الشرائية مع الاكتفاء بإصلاحات صورية لا تختلف مع السياسات السابقة ولا تجسد هدف العدالة الاجتماعية المنشود».

وكان الشاهد نفى قبل أيام ما أُشيع حول نية حكومته بيع مؤسسات القطاع العام كشركة الكهرباء والغاز وشركة المياه وغيرها للقطاع الخاص أو الشركات الأجنبية، مضيفاً «هل مازال من الممكن لرئيس الحكومة بيع مؤسسة عمومية؟ أين البرلمان؟ أين الصحافة؟»، كما نفى الشاهد نيته تعديل الدستور لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي.

ورغم مشاركته في صياغة برنامج حكومة الشاهد وأولوياتها، إلا أن اتحاد الشغل حذر الشاهد من المساس بمؤسسات القطاع العام ووظيفتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف في بيان أصدره السبت «يجدّد (الاتحاد) التأكيد على التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها ويعلن انه سيقيّم اداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بهذا البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي، ومن أجل تحقيق التشغيل والتنمية المستدامة والعدالة الجبائية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب وصيانة الحريات وتحسين عيش التونسيات والتونسيين، ويعتبر أن تجسيد هذه الاولويات، وفي مقدّمتها الأولويات الاجتماعية، جدير بالتقدير والدّعم، طالما هي في خدمة مصلحة البلاد».

وتابع البيان «بقدر تثمينه لخطاب رئيس الحكومة عموماً والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في قرطاج، فإنه (الاتحاد) يؤكد أن ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة وأنه لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوماً ضحيتها والخاسر الأكبر من انتهاجها، ويشير الى أن بعض الأزمات، ومنها أزمة الفسفاط (الفوسفات)، مفتعلة يقف وراءها لوبيات الفساد التي يجب مواجهتها بالأساس، مجدّداً التأكيد على وجوب تقاسم الأعباء كلاً حسب امكانياته وموقعه».

يُذكر أن حكومة الشاهد تفوقت على جميع حكومات بعد الثورة (الحبيب الصيد ومهدي جمعة وعلي العريض وحمادي الجبالي) في كسب ثقة البرلمان، ويفترض أن يشكل هذا الأمر حافزاً للحكومة الجديدة على تنفيذ مهامها على أكمل وجه، وخاصة أنها تضم طيفاً واسعاً ومتنوعاً من السياسيين (يمين ويسار ووسط) والنقابيين والشخصيات المستقلة، وتواجه بالمقابل مشكلات كبيرة تحتاج لحلول عاجلة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالدرجة الأولى والأمني بالدرجة الثانية.