﻿حماس تعلن أنها لم تقدم قوائم مستقلة في الضفة وطالبت لجنة الانتخابات بمعالجة الانتهاكات

رام الله – «القدس العربي» : لم تقدم حركة حماس أي قائمة مستقلة باسمها في الانتخابات البلدية التي ستجرى في الضفة الفربية في الثامن من اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإنما دعمت قوائم مستقلة تتماثل معها او مقربة منها. كما قدمت قوائم باسمها للانتخابات في قطاع غزة. وتم في القطاع تقديم قوائم باسم حركة فتح لكنه من المشكوك فيه انها ستحقق النجاح خاصة بسبب السيطرة المطلقة لحماس هناك.

وحاولت فصائل فلسطينية بالتحالف تقديم قوائم مشتركة خاصة الجبهتين الشعبية والديمقراطية إلا أن المحاولة لم تحظ بدعم في الشارع. ويتوقع ان تخوض هذه الفصائل الانتخابات بشكل منفصل. وحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فقد تم حتى منتصف ليلة الخميس – الموعد الأخير لتقديم قوائم المرشحين – تقديم 860 قائمة، غالبيتها في الضفة الغربية.

وقال المركز العربي للديمقراطية والانتخابات الذي يتعقب التطورات على الساحة الفلسطينية ان من بينها حوالى 416 قائمة تعتمد على الحمائل والعائلات بينما تتوزع بقية القوائم على الفصائل المختلفة. علما أنه في حالات كثيرة اعتمدت الفصائل أيضا على مرشحين من العائلات والحمائل الكبيرة المتماثلة معها.

وقال بسام حدايدة، الخبير في شؤون الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع إن الانتخابات في أكثر من 100 بلدة ستجرى بشكل بروتوكولي فقط لأن الفصائل او العائلات قدمت قوائم متفق عليها مسبقا. وأضاف أنه يبرز في غالبية البلدات والقرى الفلسطينية تقديم قوائم باسم حركة فتح او عائلات تحظى بدعم الحركة ولذلك من الواضح ان حضور فتح في الانتخابات سيكون بارزا.

وتولي الساحة الفلسطينية أهمية كبيرة لهذه الانتخابات كونها الأولى التي تجرى منذ عام 2006. ورغم الأمل في أن تدفع الانتخابات خطوات المصالحة إلا ان الكثير يقدر بأن الصراع بين فتح وحماس ازداد في الفترة الأخيرة.

لكن حركة حماس أصدرت بياناً مفصلاً وصلت «القدس العربي» نسخة منه أكدت فيه أنها لن ترضخ لحملات التهديد والضغط الساعية لإفشال الانتخابات المحلية، وأنها ماضية في استخدام كل أوراق وعناصر القوة التي تمتلكها من أجل إنجاح هذه الانتخابات من خلال تقديم واختيار الأصلح وصاحب الكفاءة بما يخدم الشعب الفلسطيني ويعزز صموده ويقوي وحدته ويتصدى لمخططات الاحتلال. وأشارت الحركة إلى أن التجاوب الكبير واللافت الذي لمسته من قبل الكفاءات وأصحاب الخبرات في التآلف معها بالقوائم المهنية يؤكد أنها ما زالت حاضرة وبقوة في قلوب الجماهير، وما زالت محتضنة ومساندة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني وذلك رغم المنع والقمع والتضييق والملاحقة والتشويه الذي تتعرض له منذ سنوات طويلة.

وأكدت حركة حماس رصدها وتوثيقها للانتهاكات التي جرت خلال فترة الترشيح وتسجيل القوائم، داعيًة كافة الجهات المعنية وعلى رأسها اللجنة المركزية للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك التعديات، والعمل على ضمان استكمال مراحل العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والحرية. وتابعت في بيانها «نُكبرُ برؤساء وأعضاء القوائم المهنية التي رفضت التجاوب مع الضغوط والتهديدات وأصرّت على حقها في الترشح وقيادة المرحلة المقبلة مقدمًة مصلحة أبناء شعبنا على سلامتها الشخصية» . وأشارت إلى أنها تتدارس دعم القوائم الأكثر كفاءة ومهنية في المواقع التي حالت الضغوط دون تشكيل قوائم انتخابية فيها، وأنها ستعلن رسميا القوائم التي قد تدعمها في تلك المواقع.

وباركت حماس كل أشكال التوافقات الوطنية والمهنية والعائلية التي تشكلت في عشرات المواقع، فيما دعت حركة فتح للتوقف عن سياسة تبني تلك القوائم التي تعتبر إنجازاً للكلّ الوطني وليس لفصيل بعينه بحسب البيان. وأكدت أن القوائم في محافظات الضفة الغربية تعرضت لحملات ضغط وتهديد ممنهجة ومركزة من قبل الأجهزة الأمنية وجهات معروفة الانتماء هدفت لمنع تسجيل أكبر عدد ممكن من القوائم المنافسة لحركة فتح. وقد نجحت هذه الحملة للأسف في منع ترشح وانسحاب كثير من القوائم في مختلف محافظات الضفة». وأشارت إلى أن ذاك التدخل الأمني تعدى القوائم المدعومة من الحركة إلى قوائم وتحالفات مدعومة من عدد من الفصائل، وأخرى مشكلة ومدعومة بتوافق عائلي.

ونوهت حماس إلى أن الاحتلال تدخل من خلال التهديد واستدعاء رؤساء ومرشحين للقوائم في مختلف المحافظات وخصوصًا في مدينة الخليل ما تسبب في منع مشاركة قوائم مدعومة من الحركة في تلك المناطق. وذكرت أنه بالرغم من كل ما جرى من انتهاكات في الضفة فقد تمكنّت كافة القوائم الانتخابية في قطاع غزة بما فيها حركة فتح من استكمال إجراءات التسجيل والترشح والإعلان بكامل الحرية دون أي تدخلات. وختمت بيانها بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله دون ضغط أو تهديد، داعيًة جماهير الشعب وقواه الحية إلى حماية هذه العملية الانتخابية والعمل على إنجاحها ودعمها لتعميم الديمقراطية.