﻿واشنطن تدير ظهرها للأكراد

إن تهديد جون كيري لا يحتمل أكثر من تفسير. إذا لم تنسحب القوات الكردية إلى شرق نهر الفرات فان الولايات المتحدة لن تقدم لها المساعدة. هذا ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، بشكل حاد وحاسم. من المشكوك فيه أن يكون الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، قد اعتمد على هذا التهديد، لكن الأهم من ذلك هو هل سينخضع للاكراد؟ وما المقابل؟ بعد هذا التصريح بيوم قامت القوات الكردية بالانسحاب من مدينة منبيج ايضا، وهي أحد المواقع الهامة للدولة الإسلامية (داعش)، حيث سبق وأن قامت القوات الكردية بتطهير هذه المدينة من داعش، بمساعدة مظلة جوية أمريكية.

«هذه مثابة لطمة للقوات الكردية»، قال أحد متحدثي «وحدات سوريا الديمقراطية»، وهي المليشيا التي قامت بتشكيلها الولايات المتحدة، والتي يقاتل فيها الاكراد والعرب معا من اجل تشويش حقيقة أنها مليشيا كردية. لقد كان هذا التشويش مطلوبا كي تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في دعم الاكراد دون اغضاب الاتراك. ولكن الاكراد يعتقدون أنهم يدفعون في هذه الاثناء بالدم ثمن العلاقة المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة. مصدر كردي له أهمية في الحكومة الكردية في العراق قال لصحيفة «هآرتس» إن التهديد الأمريكي «يقوم بارسال رسالة مخيبة للآمال وخطيرة، ليس للاكراد في سوريا فقط، بل للشعب الكردي كله، النازف في الحرب ضد داعش، والذي منح ثقته للادارة الأمريكية. القوات الكردية في سوريا تطمح إلى اقامة منطقة حكم ذاتي، وهذا من حقهم. فقد دفعوا وما زالوا يدفعون ثمنا باهظا من اجل انشاء تواصل جغرافي في سوريا، المطلوب من اجل الحكم الذاتي. كان ذلك واضحا للأمريكيين منذ البداية، لكنهم لم يقولوا أي شيء عندما أعلن الاكراد عن اقامة الحكم الذاتي في سوريا. والآن قرروا الوقوف إلى جانب تركيا، وفي نفس الوقت يتوقعون من الأكراد المساعدة في الحرب ضد داعش».

ورقة سياسية تركية

تركيا التي غيرت موقفها بخصوص التدخل العسكري المباشر في سوريا، بعد سنوات من مساعدتها لداعش والمليشيات الراديكالية الاخرى، تمسك بيدها رافعة ضغط ناجعة. استئناف العلاقة بينها وبين روسيا واقامة لجنة للتعاون العسكري والاستخباري والسياسي بين الدولتين، صحيح أنه حظي بالتأييد في واشنطن، لكنه في نفس الوقت منح تركيا ورقة سياسية هامة تستطيع التهديد من خلالها بوقف التعاون مع الولايات المتحدة إذا سمحت للاكراد باقامة حكم ذاتي على حدودها في سوريا. إن تهديدا كهذا ليس كاذبا. حيث إن تركيا قد أعلنت قبل عامين بأنها لن تسمح باستخدام موقع انجرليك لقصف اهداف في سوريا، بل لاهداف لوجستية فقط. في الماضي الابعد، اثناء حرب الخليج الثانية، رفض البرلمان التركي طلبات واشنطن لاستخدام هذا الموقع العسكري أو نقل القوات الأمريكية إلى العراق عن طريق تركيا. ويوجد لتركيا ايضا سبب آخر للضغط على واشنطن وهو يتعلق بطلب تسليم الداعية الديني فتح الله غولن، الذي حسب ادعاء تركيا، وقف من وراء التخطيط للانقلاب. الولايات المتحدة لا تسارع إلى تسليم غولن، لكنها بدأت في هذا الاسبوع بنقاشات قانونية مع تركيا من اجل فحص الأدلة ضده. ويمكن القول إن التهديد ضد الاكراد هو جزء لا يتجزأ من جهود تهدئة التوتر السياسي.

في هذه الساحة الموحلة يوجد لاعبان اساسيان. روسيا تحولت في السنة الاخيرة إلى حليفة للاكراد في سوريا، وتوسطت بينهم وبين النظام السوري. التعاون الروسي الكردي ازداد على خلفية الازمة في العلاقة بين تركيا وروسيا في اعقاب اسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني 2015، حيث حددت روسيا في هذه الازمة كل نقاط الضعف التركية من اجل الاضرار بها، بدء بمنع السياحة ومرورا بوقف التجارة وكبح نشاط الشركات التركية في روسيا وانتهاء بالتعاون العلني مع الاكراد.

لكن بعد استئناف العلاقة بين الدولتين في بداية الشهر، لم تترك روسيا الاكراد. ففي الاسبوع الماضي بادرت إلى اتفاق وقف اطلاق النار بين النظام السوري وبين الاكراد في الحسكة في شمال شرق سوريا. وحسب الاتفاق، فان القوات السورية التي كانت محاصرة في مدينتي الحسكة والقامشلي، تستطيع ابقاء قوة شرطية رمزية في المدينتين، ويتبادل الطرفان المصابين والجثث، الشرطة الكردية هي التي ستدير الامن بشكل فعلي في المدن. وموظفو الحكومة الاكراد الذين تمت اقالتهم في اعقاب الحرب، يعودون إلى عملهم، وتبدأ المفاوضات حول «المشكلة الكردية».

للوهلة الاولى هذا «فقط» اتفاق محلي يشبه المبادرة الروسية في مدن اخرى في سوريا، لكن أهميته تكمن في تعزيز مكانة روسيا التي تستطيع، خلافا للولايات المتحدة، التوصل إلى وقف اطلاق النار وانشاء مناطق هادئة وترجمة القصف الجوي إلى انجازات في الميدان.

حسب التقارير في وسائل الإعلام السورية، روسيا تحاول الآن تغيير موقف تركيا تجاه الاسد، واقناعها بالموافقة على بقائه بشكل مؤقت إلى أن تجرى الانتخابات. هذه المبادرة سجلت انتصارا جزئيا عندما أعلن رئيس الحكومة التركية، إبن علي يلدريم، لاول مرة أن الاسد هو لاعب هام في الازمة السورية، وأن تركيا مستعدة للموافقة على استمرار بقائه بشكل مؤقت وأن «تركيا وسوريا يجب أن تفتحا صفحة جديدة في العلاقات». هذه نغمة جديدة تناقض التوجه المتشدد الذي انتهجه اردوغان ضد الاسد ونظامه على مدى سنوات الحرب.

إيران تستيقظ

إن من يحاول تشجيع تركيا هو إيران، التي عملت من وراء الكواليس للمصالحة بين تركيا وروسيا. إيران تسعى إلى خلق خط سياسي فيه تركيا وروسيا وإيران لقيادة الخطوات السياسية لحل الازمة. هذا الخط مهم لإيران ليس فقط لوقف الحرب، بل ايضا لتحييد الخصمة المريرة، السعودية، وابعاد تركيا عن التحالف السني الذي انشأه سلمان، ملك السعودية.

الواقع السياسي لإيران لا يلتفت إلى حقيقة أن روسيا هي دولة «كافرة» وأن تركيا هي دولة سنية. لقد اثبتت إيران أنها مستعدة عند الحاجة للتعاون مع أي جهة تخدم مصالحها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي وقعت معها على الاتفاق النووي.

لكن التقارب الروسي الإيراني له ثمن سياسي. وقد عبر عن نفسه مؤخرا بتبادل الاتهامات الكلامية بين وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان وبين رئيس البرلمان علي لاريجاني. الجدال بدأ حول السماح للطائرات الروسية بالاقلاع من مطار همذان الإيراني. وقد أعلن الدهقان أن الحديث يدور فقط عن الهبوط والاقلاع، الامر الذي ليس بحاجة إلى مصادقة البرلمان.

رئيس البرلمان لاريجاني لم يستجب لاقتراح الدهقان، وأعلن أنه «من الافضل أن لا يتحدث وزير الدفاع بشكل يناقض البرلمان. الصحيفة الروسية «كومرتشنت» كتبت أنه حسب مصادر عسكرية رفيعة المستوى في روسيا «هناك سوء فهم تقني بين روسيا وإيران، لذلك توقفت الطلعات الجوية من همدان». الخلاف ليس تقنيا حيث إن روسيا تطلب اقامة قاعدة في إيران. وإيران ترفض ذلك. روسيا بحاجة إلى الوقود والى تخزين الذخيرة والى طاقم تقني كبير يبقى على اراضي إيران. وإيران مستعدة في الوقت الحالي للسماح فقط بالهبوط والاقلاع والتزود بالوقود.

صحيح أن الحديث ليس عن ازمة في العلاقة، بل محاولة للي الاذرع على خلفية غضب وقلق إيران مما تعتبره سيطرة روسية على سوريا. ومن هنا تنبع الاهمية التي توليها إيران لشراكتها مع تركيا. وهي تعمل الآن من اجل التوافق معها حول مستقبل الاسد. وحسب تقارير صحيفة «الشرق الاوسط» السعودية، فان تركيا ارسلت جنرالا سابقا يدعى اسماعيل حقي إلى طهران، حيث التقى مع قادة من النظام السوري. يوجد لحقي عداد مسافات طويل مع سوريا، حيث كان المنسق التركي للتوقيع على اتفاق أدنة في 1998 والذي أنهى الازمة بين تركيا ونظام حافظ الاسد حول النشاط ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا.

واشنطن لا تقوم بالمساهمة في جميع هذه الخطوات. الآن يمكنها فقط اعداد الهجمة ضد داعش في الموصل في العراق والرقة في سوريا. على هاتين الجبهتين تعتمد خططها على التعاون الكبير مع القوات الكردية. وبقي فقط معرفة كيف سيتصرف الاكراد بعد اللطمة التي تلقوها في هذا الاسبوع.

تسفي برئيل

هآرتس 28/8/2016