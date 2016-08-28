﻿المطالبة برأس وزير المواصلات في إسرائيل بسبب «تدنيس السبت»

الناصرة – «القدس العربي»

يطالب قادة الأحزاب الدينية في إسرائيل برأس وزير المواصلات يسرائيل كاتس من حزب الليكود بعد اتهامه بتدنيس السبت وانتهاك حرمته، بسماحه بالعمل في محطة قطار في تل أبيب في اليوم المقدس لليهود مما ينذر باشتعال «حرب دينية» من جديد. واحتج قادة حزبي «شاس» و «يهدوت هتوراه» بشدة، أمس، على تنفيذ العمل لتوسيع محطة القطار «السلام» في تل ابيب، خلال يوم السبت، خلافا للاتفاق الائتلافي، واعلنوا في ختام مشاورات أجروها أنهم يطالبون بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ونقل عن مصادر في «يهدوت هتوراه»، قولها امس، إنه يتوقع قيام الثلاثة بمطالبة نتنياهو بفصل وزير المواصلات يسرائيل كاتس، الذي يدعون مخادعته لهم حين ابلغهم بأنه سيكتفي بالأعمال التي تدخل في إطار حماية الأرواح (حسب الديانة اليهودية يمنع العمل في يوم السبت إلا اإا كان الهدف الحيلولة دون موت الناس). وقال قادة الحزبين أرييه درعي ويعقوب ليتسمان وموشيه غفني إنه بعد انتهاء السبت شاهدوا الصور التي تم التقاطها وسمعوا الوزير كاتس يقول ما يدلل على كذبه» لم اخضع للضغوط.»

يشار الى ان العمل الذي خطط له منذ عدة أشهر، تطلب إغلاق شارع مركزي في تل ابيب ولذلك تم تحديده ليوم السبت الذي يعتبر يوم راحة وعادة تتراجع حركة السير. وأثر الإعلان عن تنفيذ العمل في يوم السبت غضب «شاس» و»يهدوت هتوراه»، فتوجه قادتهما الى نتنياهو، يوم الخميس، وطالبوه بمنع العمل يوم السبت. وفي أعقاب ذلك نقلت الشرطة الى ديوان رئيس الحكومة، رسالة مفادها أنه حسب قرار اللجنة المهنية فإن مثل هذا العمل يجب أن يتم في يوم السبت، لأن تنفيذه خلال أيام الأسبوع الاعتيادية سيسبب مصاعب لتحركات سيارات الإسعاف وإخماد الحرائق، الأمر الذي يمكن ان يسبب ضررا للأرواح.

وفي محاولة لمنع حدوث أزمة إئتلافية بادر نتنياهو لإلغاء أعمال أخرى للقطار في يوم السبت ـ في شمال البلاد وبالقرب من مطار بن غوريون، لكنه دعم موقف وزارة المواصلات وشركة القطارات، وسمح بتنفيذ العمل في تل ابيب يوم السبت وذلك «لأن تأجيله يناط بالمخاطرة بحياة الناس» . وجاء من ديوان نتنياهو أنه قام بحل الأزمة الائتلافية في موضوع عمل القطارات.

لكن قادة الأحزاب الدينية نشروا أمس بيانا جاء فيه انهم يحتجون بألم «على تدنيس السبت من خلال العمل في القطار في تل ابيب». واعتبروا هذا العمل بمثابة «خرق للاتفاقيات السابقة مع وزير المواصلات، وللوضع الراهن» . واضافوا انهم «يأسفون للمهرجان الإعلامي الواسع والزائد حول الأعمال الذي شمل مؤتمرا صحافيا وبيانات لوسائل الإعلام ضخمت تدنيس السبت من دون حاجة الى ذلك».

وقال غفني، أمس إنه «خلافا لتصريح وزير المواصلات فإنه يمكن تنفيذ هذا العمل في يوم اعتيادي وليس في يوم السبت». وتابع غفني الذي أحرجته وزملاءه تصريحات كاتس «لكنه كما يبدو فإن الكذب هو جزء من مهنة كاتس. شاهدناه في الأشهر الأخيرة وهو يكذب علينا بدوافع سياسية».

يشار الى ان الأعمال الهندسية التي تمت يوم السبت تعتبر استثنائية في حجمها. وستضطر الأحزاب الدينية خلال الأيام القريبة الى مواجهة المعيار الذي حددته في عام 2000 حين قررت «يهدوت هتوراه» الانسحاب من حكومة ايهود باراك في أعقاب نقل شحنة تابعة لشركة الكهرباء في يوم سبت. وقوض الانسحاب حكومة باراك وقاد الى سقوطها بعد فترة غير طويلة. مع ذلك لم تقرر الأحزاب الدينية توجيه انذار شديد اللهجة حاليا، وامتنع قادتها عن التهديد بالانسحاب من الحكومة او مهاجمة نتنياهو، رغم أنه كان مسؤولا عن التسوية التي تم التوصل اليها قبل دخول السبت، واكتفوا حاليا بطلب عقد اجتماع عاجل معه. كما امتنع قادة الأحزاب عن المطالبة رسميا برأس كاتس، لكن مصادر في هذه الأحزاب قالت بشكل رسمي إن هذا هو مطلبها. ويبدو أن الأحزاب الدينية ستكتفي بتسجيل احتجاج شديد وبتهديد بتفكيك الحكومة بهدف التوصل لتفاهمات مستقبلية دون القيام بكسر قواعد اللعبة السياسية والتسبب بغرق سفينة نتنياهو لأنهم ببساطة هم أيضا على متنها وهم مرتاحون ومستفيدون بهذه الشراكة مع الليكود وأحزاب اليمين.