﻿خطة الحكومة لتحرير الموصل: انتفاضة الأهالي ضد تنظيم «الدولة» وعدم النزوح منها

الموصل ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر مطلعة في حكومة نينوى شمال العراق، ان الحكومة العراقية تراهن على اتباع استراتيجية جديدة في التعامل مع معركة تحرير الموصل تختلف عن معارك التحرير الاخرى، ومنها تشجيع اهالي الموصل على الانتفاضة ضد تنظيم «الدولة» وعدم النزوح من المدينة.

وذكر المصدر، الذي يعمل في محافظة نينوى، طلب عدم ذكر اسمه لـ«القدس العربي»، ان الحكومة العراقية ومن خلال بعض الوسطاء اتصلت بعدة مجاميع مسلحة داخل مدينة الموصل لتنظيم نفسها وتزويدها بالسلاح لتوجيه ضربات إلى عناصر تنظيم «الدولة» ومقراته في المدينة، وهو ما يحصل حاليا بين آونة واخرى، وذلك لخلق التشويش عليه وارعاب عناصره بالتزامن مع الضربات التي توجهها القوات العراقية اليه سواء عبر الغارات الجوية او الاشتباكات التي تقترب من مدينة كل يوم.

واضاف ان الحكومة طلبت من اهالي الموصل الذين يزيد عددهم عن مليون شخص، عدم النزوح من المدينة قبل واثناء المعارك والبقاء في بيوتهم، وذلك لتجنب اشغال القوات العسكرية والسلطات المدنية بازمة نازحين ستكون اكبر من قدرة الحكومة وتلهيها عن المعركة.

وأكد الضابط المتقاعد الموصلي عدنان الجبوري لـ«القدس العربي» وجود قدرات عسكرية متنوعة في مدينة الموصل وضواحيها تتكون من آلاف العسكريين الذين خدموا في الجيش السابق، والكثير منهم لديه الرغبة بقتال تنظيم داعش والانتقام من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها بحق اهالي الموصل والعراق، منوها ان ما يحتاجه اولئك العسكريين هو توحيد القيادة الميدانية والدعم الحكومي ورسم خطة التحرك الشعبي.

واشار الجبوري إلى ان عدة مجاميع مسلحة تعمل داخل الموصل وتقوم بعمليات استهداف عناصر تنظيم الدولة وتحديد مواقعهم في احياء وشوارع المدينة وتزويد التحالف الدولي بها منذ كشف حقيقة التنظيم، وقد ارسلت هذه المجاميع رسائل عدة مرات إلى الحكومة العراقية باستعدادها للتعاون معها ضد التنظيم، ولكنها لم تلق منها استجابة إلا في الآونة الاخيرة ومع اقتراب معركة الموصل.

وكان بعض المسؤولين العسكريين العراقيين اشاروا مؤخرا وخاصة خلال معركة تحرير القيارة جنوب الموصل، إلى وقوع انتفاضة مسلحة من اهالي المدينة ضد عناصر التنظيم اثناء المعارك ما ساعد القوات الحكومية على الاسراع في عملية التحرير.

وضمن السياق، دعا قائد عمليات تحرير نينوى اللواء نجم الدين الجبوري، السبت، اهالي محافظة نينوى إلى «الانتفاض» ضد التنظيم اسوة بأهالي القيارة، طالبا منهم «عدم النزوح ورفع الرايات البيض فوق منازلهم» خلال العمليات.

وكشف الجبوري في حديث إلى وكالة (المدى برس) الاخبارية، إن «اهالي ناحية القيارة، جنوب الموصل، كانوا الداعم الاكبر للقوات العراقية في تحرير الناحية من سيطرة عصابات (التنظيم) الإرهابية من خلال رفدنا بأماكن تواجد عناصر التنظيم واسلحته وكذلك قيامهم بحرق مضافات تنظيم (الدولة) ومقراتهم والاستيلاء على اسلحتهم مما سهل على القوات الأمنية السيطرة على الناحية إلى حد كبير».

وطالب اهالي المناطق الأخرى التي يسيطر عليها (التنظيم) بأن «يحذوا حذو اهالي ناحية القيارة بالانتفاض ضد عناصر (التنظيم) لخلاص الموصل من تواجدهم إلى الابد».

وضمن الاستعدادات لمعركة الموصل، اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض «أن القوات العراقية المشتركة هي فقط من ستدخل الموصل فضلاً عن المتطوعين من أبناء المدينة لتحريرها من إرهابيي داعش مع إمكانية دعم تلك القوات بمقاتلي الحشد الشعبي».

وقال الفياض في تجمع لاتباع الحشد الشعبي، استمعت له «القدس العربي»:»لقد هيأنا تشكيل «حشد الموصل» الذي يضم 15 ألف من العسكريين ومتطوعي أهل الموصل للمشاركة في معركة الموصل اضافة إلى القوات المشتركة من الجيش والشرطة والقوات الأخرى».

وبخصوص مشاركة البيشمركه في معركة الموصل، اكد الفياض ان الحكومة العراقية اتفقت مع رئيس الاقليم مسعود البرزاني على مشاركة القوات الكردية في المعركة شرط عدم دخول البيشمركه إلى مركز مدينة الموصل.

وأوضح أن الحشد الشعبي وحسب الأمر الديواني سيكون قوة عسكرية تشبه قوة مكافحة الإرهاب وهو يعّد القوة الأولى في دحر التنظيم الإرهابي ويعمل تحت أمرة قيادة العمليات المشتركة.

واعلن نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندس ان قرار مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل هو قرار عراقي وسيكون للحشد دور كبير في معركة تحريرها، في رد على دعوات عدم اشراك الحشد الشعبي في معركة الموصل لتجنب وقوع انتهاكات من بعض الفصائل كما حصل في الفلوجة ومناطق اخرى.

ويتفق المراقبون ان معركة تحرير الموصل القريبة هي معركة كبيرة تتطلب توفير الكثير من المستلزمات نظرا لسعة المدينة ووجود اعداد كبيرة من السكان ومن عناصر تنظيم «الدولة» الذي يعتبرها معقله الأخير في العراق، مما يتطلب اتباع سياقات وخطط عسكرية فاعلة متعددة لتحقيق النصر في المعركة باقل الخسائر بين القوات الحكومية والمدنيين.