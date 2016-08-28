﻿المذيع أحمد موسى يحرج الرئيس السيسي بعد فشل استفتاء طرحه حول فترة رئاسية ثانية

القاهرة ـ «القدس العربي»: حاول المذيع المؤيد للنظام في مصر احمد موسى مساء أمس الأول السبت تفادي ما تسبب به من إحراج للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول مدى التأييد لإعادة ترشحه في الرئاسة عبر تويتر، بإعلان تنظيم جديد، لكنه لم يحظ بدعم كاف من المشاهدين.

وظل المشاهدون ينتظرون النتائج (المبهرة) التي وعد بها تأييدا للرئيس، إلا انه دخل في موضوعات متفرقة بينها العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وغيرها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» شهدت موجة سخرية عارمة، بعد إلغاء أحمد موسى حسابه على موقع «تويتر» عقب إجرائه استفتاء بشأن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه للرئاسة لفترة ثانية.

وجاء استفتاء موسى على تويتر كالتالي: «هل تؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟»، والإجابة بـ«نعم» أو «لا».

وكان موسى يتوقع أن تنهال الأصوات تأييداً لفترة رئاسية ثانية للرئيس إلا أن النتائج جاءت مختلفة تماما، حيث أظهرت تراجع شعبية السيسي بشكل كبير، فقد صوّت أكثر من 81 ٪ ضد ترشح السيسي مرة أخرى، بينما جاء المؤيدون لترشحه لولاية رئاسية ثانية بنسبة لا تتجاوز 19٪.

وبعد فترة قليلة من النتيجة، حذف أحمد موسى تغريدة الاستطلاع وأغلق الحساب، وادعى بأن قراصنة إلكترونيين قد اخترقوا حسابه وعلى هذا تم إغلاقه.

وبناء على ذلك، دشن رواد موقع «تويتر» هاشتاغا يحمل اسم «المذيع جاب ورا»، وتوالت التعليقات الساخرة على الهاشتاغ، فكتب أحد المغردين: «سيشهد التاريخ أن عدد الذين شاركوا نتيجة استفتاء أحمد موسى أكثر من الذين انتخبوا السيسي»، بينما غرد أحدهم: «الدبة التي قتلت صاحبها».

ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصوتين على الاستفتاء الذي أجراه على حسابه على موقع «تويتر»، كان أغلبهم من غير المصريين.

وعرض خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، نسبة التصويت في كل دولة والتي حصلت مصر على المركز الأول بها بعدها قطر بنسبة متقاربة ثم الكويت وعدة دول عربية أخرى، منها السودان وتونس والكويت.

وأكد أن أنصار جماعة الإخوان هم من ساهموا في زيادة نسبة الرافضين لترشح السيسي في معاقلهم بقطر والكويت وتونس.

وقال موسى: «كلهم 15 ألف اللي عاملين عليهم الهيصة دي، منهم 3 آلاف من مصر وباقي المصوتين مش مصريين أساسًا». وأوضح «أن التصويت شارك به 3 آلاف مواطن قطري تقريبًا»، متابعًا: «شعب قطر كله دخل صوت عندي.. قطر والإخوان وما أدراك ما الإخوان».

وأضاف «أن التصويت شارك فيه أكثر من 2500 مصوت من الكويت التي تعتبر معقلا لجماعة الإخوان المسلمين في الخليج، بالإضافة لألفين آخرين من تركيا المعقل الرئيسي للإخوان، بجانب عدد من تونس وأمريكا وبريطانيا والجزائر والسودان»، مؤكدا أن التصويت تم التلاعب به ولم يشارك به المصريون.

وكشف أحمد موسى عن سبب إغلاقه صفحته على «تويتر» بعد نتيجة الاستفتاء، قائلا: «وجدت أن الغالبية العظمى على تويتر أشبه بصفائح القمامة، أنا دخلت المكان ده غلط.. أنا مش بعمم ويوجد ناس أفاضل على تويتر، لكن الغالبية العظمى من غير الوطنيين».