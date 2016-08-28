﻿مستشار روحاني يطالب زعماء السنّة الإيرانيين بالقيام بدور مؤثر في التوسط بين طهران والرياض

لندن ـ «القدس العربي»: طالب مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات المذهبية، علي يونسي، زعماء ونُخب أهل السنّة والجماعة بالقيام بدور مؤثر لإنشاء لوبي سياسي يؤثر على العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لوكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، شدد علي يونسي على ضرورة توظيف جميع الإمكانيات الوطنية والشعبية والقومية والمذهبية في إيران لتقليص التوتر في علاقات البلاد مع دول الجوار، قائلاً إنه يجب على النُخب السنّية الإيرانية أن تلعب دورا مؤثرا لتشكيل لوبي سياسي بين طهران والرياض.

وأعرب عن أسفه بسبب إغفال المسؤولين الإيرانيين هذه الإمكانية المهمة، مضيفاً أن أهل السنّة والجماعة يستطيعون أن يساعدوا النظام الإيراني لتقليص التوتر في علاقات البلاد الخارجية مع الجيران.

وأشار إلى تعدي بعض المتشددين على السفارة السعودية في طهران، وأكد أن هذه الجماعات المتطرفة في داخل البلاد ومن خلال خطوتهم غير المدروسة، سلبوا فرصة ثمينة من إيران لتحقيق إنجازات دبلوماسية أكثر وتقليص التوتر في العلاقات الخارجية للبلاد.

وأكد علي يونسي أن حكومة حسن روحاني تعمل جادةً على حل المشاكل بينها وبين الرياض من خلال المباحثات الثانية. وسبق أن نُشرت تقارير صحافية عن بعث إمام جمعة مدينة زاهدان مركز إقليم بلوشستان السنّي جنوب شرقي إيران، مولوي عبد الحميد، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مطالباً خلالها توفير الظروف والأرضية اللازمة لحضور الحجاج الإيرانيين في موسم الحج القادم.

وفضلاً عن ذلك، كان مولوي عبد الحميد قد العب دور الوسيط بين السلطات الأمنية وجيش العدل البلوشي المعارض لإيران للإفراج عن 4 من أعضاء الحرس الثوري الذين اختطفهم الجماعة البلوشية المسلحة في 6 شباط/ فبراير 2014.

على صعيد آخر، أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأمريكية أن إيران ابرمت عقد شراء 40 طائرة ركاب من شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة «ميتسوبيشي» بدأت اوّل رحلة تجريبية للطائرة أمس (الأحد)، من مدينة «ناغويا» اليابانية، ومن المقرر وصولها إلى واشنطن الأمريكية، بهدف نيل شهادة التحليق من إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية. ومن المقرر إجراء 3 طائرات ركاب أخرى من طراز «ميتسوبيشي»، طيران تجريبي بين المدينتين لاحقاً.

وتتسع طائرة «ميتسوبيشي» اليابانية لـ 92 راكباً، ووقعت إيران عقداً لشراء 40 طائرة من هذا الطراز.

وإلى ذلك، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيراني، بهروز كمالوندي، أنه مع تدشين محطة بوشهر النووية تم توفير 27 مليون برميل من الخام النووي، كما تم منع إنتاج 15.7 مليون طن من الملوثات.

وشرح بهروز كمالوندي في مؤتمر صحافي النشاطات النووية الإيرانية خلال العام الماضي وفيما يتعلق بمحطة بوشهر النووية، قال إنه ومع تدشين هذه المحطة تم توفير 27 مليون برميل من الخام، كما تم منع إنتاج 15.7 مليون طن من الملوثات، فضلا عن ذلك تم توليد 17 مليون كيلو واط في الساعة من الكهرباء في المحطة حتى الآن.

وقال إن إيران تنتج 20 طناً من الماء الثقيل سنوياً ومن المقرر أن ترتفع جودته إلى 99.9 في المئة، ما يعتبر جودة ملحوظة على الصعيد العالمي، متابعاً أن الأوروبيين يشكلون معظم زبائن الماء الثقيل الإيراني، مؤكداً أن المباحثات مع روسيا حول بيع الماء الثقيل دخلت في المرحلة النهائية.