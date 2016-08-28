﻿نبش المقابر… أول شيء فعله النظام حين دخل القصير ثم سلمى وداريا لن تكون بمنأى عن باقي المدن

ريف اللاذقية – «القدس العربي» : تتجلى ردة الفعل لدى سلطات النظام عند دخول مدن كانت تسيطر عليها المعارضة كمدينة القصير وسلمى وربيعة، وكسب حمص القديمة بـ « نبش القبور» وإخراج الجثث وسحلها بالجرافات، وفق ما أكده نشطاء محليون من المنطقة.

وأكد حسن حجار الباحث في الشؤون الإسلامية لـ «القدس العربي» أن الأمر ليس جديداً على قوات الأسد الابن، فالأب سحل الأحياء تحت جنازير الدبابات في شوارع جسر الشغور، والمشارقة في حلب وما حصل في حماه الجميع يعرفه ولا داعي لذكره، بحسب قوله.

وعما يحصل في الوقت الراهن من سياسة نبش القبور بحق الأموات قال: «النظام يحاول أن يحذف التاريخ كما حاول حافظ الأسد أن يفعل في حماه، ومن ناحية أخرى هو يحرم المعارضين من أن يبقى لهم ذكرى لأقاربهم المعارضين بعد مماتهم، كما وأنه يحاول اخفاء اي ذكرى لقادة بارزين معارضين للأسد ليس من التاريخ فقط بل من أرض الواقع أيضاً».

وبدأ جنود النظام السوري ينشرون صور أفراحهم في داريا مع خروج الدفعات الأخيرة من مقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري، والمقبرة في المدينة تضم مئات الجثث لمدنيين وقادة استطاعوا أن يصمدوا لأربع سنوات أمام قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وتصنف الأخيرة أنها قوات النخبة لدى الأسد والقوة التي يتفاخر بها أمام العالم، لكنها تعرضت لهزيمة وصفتها المعارضة « بالنكراء» فهل يدرك الموتى في المقابر حجم الحقد والالم الذي تراكم طيلة سنوات الحصار.

الا أن الأحياء سيدركون هذه الأفعال المرتقبة وفق ما أكده أحد الضباط المنشقين حديثاً في اتصال هاتفي، إذ قال «إن ما يحصل هو حرب طائفية بالوكالة، ومهمة الضباط العلويين هي سحق المعارضين السنة ولا يجب التركيز على الأموات تحت التراب وإن أخرجهم نظام الأسد ولا بد من تجاهل هذه الأفعال التي تعتبر بمثابة إهانة»، ودعا أخيراً إلى عدم التركيز على هذه الأفعال المشينة وتجنب ذكر ذلك «لأنه يحبط المعنويات»، على حد وصفه.

وتقتصر مراسم تشييع المعارضين على جنازات رمزية تبدأ بصلاة الجنازة وتنتهي بقرأة الفاتحة، ويدفنون في قبور بسيطة (وفق الشريعة الإسلامية)، بينما قتلى النظام السوري يشيعون وسط جنازات مهيبة ويدفنون في مقابر كبيرة ويطلق عليهم النظام ومؤيدوه اسم « الشهداء».

لم تسجل وسائل الاعلام المعارضة أياً من هذه الأفعال في السابق عند دخول المعارضة إلى مناطق ومدن كانت تحت سيطرة النظام، لأن الأمر بعيد كل البعد عن الشريعة الإسلامية، وفق ما أكده نشطاء معارضون «نحن نخاف الله ومعركتنا مع الأحياء إما ان يرحلوا عن بلادنا او أنهم سوف يموتون، نحن نفكر بطريقة تؤكد احقيتنا في محاربة النظام الذي لا يتواني عن فعل أي شيء، وكل الشهداء المعارضين حين يخرج النظام جثثهم تبدو كما لو أنها دفنت خلال ساعات فقط»، ويعتبرونه دليلاً على صدق عملهم ضد النظام، ويرون أن قتلاهم هم « الشهداء» وليس من يقتل في جانب النظام.