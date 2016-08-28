﻿في مفاجأة جديدة تدين نظام السيسي… تقرير «تقصي الحقائق» في البرلمان يوجّه اتهامات للحكومة بالتواطؤ في فساد صفقات القمح

القاهرة ـ «القدس العربي» ووكالات: رصد تقرير برلماني مصري مكنون من لجنة تقصي حقائق القمح، عددًا من القضايا التي تستوجب المساءلة القانونية، وتثير انتقادات وغضبا محتملا ضد النظام، منها توجيه وزير التموين المستقيل خالد حنفي، خطابًا للنائب العام بشأن حفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية. وطالب خالد حنفي بعدم إقامة دعاوى جنائية لعدم الأهمية، كما طلب تأجيل المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى.

وفي مفاجأة أخرى، كشف التقرير مخاطبة رئيس قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين بناءً على تعليمات الوزير، وزارة التخطيط والمتابعة بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة «القائمة السوداء» وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه.

وطالب التقرير بضرورة المساءلة القانونية تجاه إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذي حصل على ملايين الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمي للأقماح ليس طرفًا أمام شركة التأمين في وقائع الفساد التي أعلن عنها، وجارٍ التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.

ورصد تقرير تقصي حقائق القمح، بعض قضايا التعدي على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015 والمتهم فيها صاحب مخبز لإثباته عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق بلغت قيمتها 11.2 مليون جنيه، وقد أفرج عن هذا الشخص بناء على خطاب مرسل من وزير التموين إلى النائب العام لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز.

وأكد التقرير أنه رصد خلال فحص أحد المستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع، وجود صورة ضوئية لمستند يفيد دفع أصحاب الصومعة مبالغ وصفوها بـ»إكراميات»، بلغت أكثر من 700 ألف جنيه في المرة الواحدة لبعض الجهات المسؤولة عن منظمة القمح لمندوبي مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحية.

وحسب التقرير الذي سيعرض في البرلمان اليوم الاثنين فإنه يقول إن جهات حكومية تجاهلت مرافقها التخزينية لصالح مواقع تابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة أقل وأبرمت عقودا مع «جهات وهمية» وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلا من خفضه كما هو معلن.

ويثير هذا الاتهام شكوكا في مصداقية النظام الذي اعلن مجددا انه يخوض حربا شرسة ضد الفساد.

ومن عقود الصوامع إلى شهادات مسؤولي القطاع مرورا بتحليل الميزانية يشير تقرير تقصي الحقائق الواقع في أكثر من 500 صفحة إلى سوء إدارة من جانب الحكومة للدعم الهادف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين وذلك على نحو أدى أحيانا إلى تسهيل الفساد.

وتحدث التقرير عن «خلل بين يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل منظومة توريد واستلام الأقماح».

وتشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالى خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

ويقول مسؤولون بالقطاع إن كمية تصل إلى مليوني طن قد تكون مفقودة من الصوامع وهو العجز الذي قد يجبر مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا حادا في العملة الصعبة.

ويلقي التقرير البرلماني الضوء على الدور المباشر لأجهزة حكومية عديدة في الممارسات الفاسدة وبخاصة عن طريق ترسية العقود على موردي القطاع الخاص الذين خضعت مرافق التخزين التابعة لهم لإشراف ضعيف، بينما ظلت المواقع الحكومية دون استخدام.

وقال التقرير إن الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين قد خزنت أكثر من مليون طن في مخازن القطاع الخاص الخاضعة لإشراف أقل هذا الموسم، بينما لم تستغل 700 الف طن من طاقتها التخزينية في مخالفة للوائح التي تعطي الأولوية للمساحات الحكومية.

وأوضح أن الشركة لم تستخدم سوى 29.7 في المئة من الطاقة الاستعابية لصوامعها.

وقال «رغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و35 شونة بإجمالي ما تم تخزينه 1.147 مليون طن. «عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة أدى إلى تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيحة لإهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص».

وشكك التقرير أيضا في صحة كثير من العقود المبرمة مع مواقع التخزين التابعة للقطاع الخاص.

وقال إن الشركات الحكومية تعاقدت مع «بعض أماكن التخزين التي سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضدها والتي قام المالك بتعديل اسمها التجاري» ومع أخرى «ثبت عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية لها.

«وهو ما يجعل التعاقد قد تم مع كيان وهمي».

كان وزير التموين خالد حنفي قدم استقالته الأسبوع الماضي وسط انتقادات متصاعدة لإدارته لمنظومة الدعم. ويعد خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وسبق أن قال حنفي مرارا إن إصلاحات منظومة الخبز التي استحدثت تحت إشرافه في 2014 قد وفرت على مصر الأموال والسلع الاستراتيجية في زعم يقوضه التقرير.

وقال التقرير نقلا عن وثائق لوزارة المالية إن الإنفاق الحكومي على دعم الخبز زاد 3.91 مليار جنيه مصري (440.32 مليون دولار) بما يعادل 15.9 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 و1.89 مليار جنيه (212.84 مليون دولار) أو 6.6 بالمئة في 2015-2016.

وبدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابات، امس الأحد، التحقيق مع النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.

وحضر ومعه مجموعة كبيرة من المستندات التي تدين وزير التموين السابق وتؤكد تورطه في الفساد في منظومة القمح، مؤكدا أنه سوف يقدمها إلى النيابة أثناء جلسة التحقيق معه والتي بدأت منذ قليل.

وكان بكري قد تقدم ببلاغه إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، ووجه فيه عدة اتهامات مدعمة بالوثائق ضد وزير التموين السابق الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي واتهمه فيها بإهدار المال العام وحماية الفاسدين وتربيح الغير على حساب الفقراء وعلى حساب الأموال المخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأخرى وإهدار مئات الملايين في اللجوء إلى التخزين في صوامع القطاع الخاص وترك 75٪ من السعات التخزينية للصوامع الحكومية فارغة. وأوضح بكري أنه سيقدم إلى النيابة العامة مئات المستندات التي تدعم أقواله.