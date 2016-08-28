﻿قال إن المشهد الأدبي المغربي حيويٌّ لكنه ضحية سوء الفهم

الرباط – من عبد الواحد مفتاح : عندما نريد السؤال عن القصيدة المغربية وعن روحها القلقة وعافيتها، فإنّنا لا محالة بحاجةٍ إلى أحد المهتمّين الأساسيين بهذه القصيدة، الذي نذر جهده لبحثها واشتغل على فضائها المعرفي والجمالي الخاص بما يقتضيه ذلك من تيقُّظ وشفافية وسعة اطلاع .

يتعلّق الأمر بشاعرٍ وناقدٍ متمرّسٍ راكم خبرة الإصغاء والتحليل، سواء على مستوى كتاباته المقالية، أو كتبه المنهجية التي تلقى صدىً مُرحّباً به من طرف النقاد والمتتبّعين لهذه القصيدة.

في هذا الحوار، يتخلى عبد اللطيف الوراري عن صرامة الدرس المنهجي، ليحدثنا بكل صفاء وأريحية عن هواجسه وأسئلته التي تتصل بمشروعه النقدي عموماً، أو تلك التي تفتح لنا إمكانات جديدة لفهم الحركة الشعرية في المغرب ورؤيتها من مكان آخر.

■ تكتب القصيدة عن وعي كبير بآلياتها، خاصة أنك ناقد. ألا يشوش هذا المعطى على كتابتك للشعر؟

ـ أوّلاً، أعتقد أن كل شاعر هو في حدّ ذاته قارئ قصيدته الأول؛ إذ لا يأتي إلى القصيدة بذهن فارغ، وإنّما من مصادر ومعطيات ترسّبت في لاوعيه أو تَشرَّبها من قراءاته المتنوعة للشعر أو لغير الشعر. ولهذا، نكتشف أن غير قليلٍ من الشعراء يمارسون «نقداً» على ما يكتبونه؛ وهذا ما يسمى بـ(ميتا الشعر) بوصفه لغة على لغة، بعد ازدياد الانشغال النظري عند الشاعر العربي ووعيه الذاتي بقضايا الشعر والشعرية. إلا أن هناك فئة ثانية من الشعراء زاوجوا بين الممارسة الشعرية والتأملات النظرية بما تنطوي عليه من نقد ومنهج ودراسة، ورُبّما أكون ضمن هؤلاء الذين ثقّفوا نظرهم إلى الشعر بالقراءة الواعية والمفكّرة والوعي النقدي.

ومن جهة ثانية، أحسب نفسي شاعراً أوّل الأمر، وعندما تأتيني القصيدة تجدني في انتظارها على سمت البديهة وفراغ الحال، فأندهش وأقلق وأبتهج خلال كل مراحل انبثاقها الشعري، وخارج كل ادّعاء المعرفة وحاصل المعرفة. وعندما تستقرّ أهوالها بمعنى من المعاني وتستوي على حال من الأحوال، يتحرك فيّ قلق الناقد الذي تحرر من فعل الدهشة، وشرع في تثقيف النصّ وتنقيحه وفي إعادة تأمُّله بصيغة الحضور؛ لأن وهم الإلهام قد ولَّى إلى غير رجعة.

وعليه، أزعم أنّه ليس هناك تشويشٌ قد يُخلّ بعمل القصيدة وحرّيتها، أو يؤثر سلباً على روح الشاعر التي من طبيعتها توّاقة إلى الممكن خارج النظرية بقواعدها القارّة.

■ أنت ناقد وشاعر من دون مفاضلة، تكتب النقد بأدوات الشعر؟ أين يجد عبد اللطيف الوراري نفسه أكثر؟

أكتب من موقع الشاعر/ الناقد الذي يسمح لي بالاغتنام منهما على السواء، وهو ما يجعل تماسّ التأثير بينهما جارياً. فبقدر ما يتيح لي الناقد أن أنقح القصيدة وأعيد التأمل فيها، بقدر ما يمنحني الشاعر لغةً واصفةً لا تخلو من النكهة الإبداعية، فتغدق على الصرامة المنهجية التي تفترضها هذه الدراسة أو تلك «رونقاً وسلاسة لا يخلوان من جاذبيّة» كما انتبه إلى ذلك الناقد بنعيسى بوحمالة. وبهذا المعنى، أجد نفسي متورّطاً في الشعر وفي أسئلة الشعر، ولا أكاد أبرحهما أو أُشْغل عنهما. غير أنّني- أحياناً- أشعر بالحرج عندما يدعوني بعضهم للمشاركة في ملتقىً شعريٍّ بصفة الناقد، فأنقاد لرغبته نكايةً في الشاعر الذي بداخلي. ولكن أشعر، على كلّ حالٍ، بتساكُنٍ غريبٍ بين الصاحبين.

■ تكتب الشعر وتضبط مقاييسه النقدية، في وقت نجد كثيرا من نقاد الشعر ارتحلوا إلى أجناس تعبيرية أخرى مثل التشكيل والسينما. لماذا هذا الإصرار على ملاحقة الشعر ؟

أعتقد أن من حقّ النقاد أن ينصرفوا عن الشعر إلى غيره، إذا وجدوا أن بإمكانهم أن يفيدوا الأجناس التعبيرية التي ارتحلوا إليها، غير أن قلّةً منهم من صنعوا ذلك وقدروا عليه، وأكثرهم لم يحملوا معهم ضوء الشعر وبقوا عالةً على هذه الأجناس يلغون فيها كيفما اتفق. بالنسبة إلي، أنا هنا في حضرة الشعر، ممسوساً بنوبته من الأول. وإذا حصل أن هجرْتُهُ، لبعض الوقت، إلى السرد (في الفترة الأخيرة انشغلْتُ بكتابة شذراتٍ شاقّةٍ من سيرتي الذاتية)، فإنّي سأعود إليه أكثر تفاؤلاً بكلمته على نحو يُجدّد العهد بيننا ويُبْقيه كبيراً في عينيّ.

■ ماذا عن هجرة الشعراء إلى الرواية كيف تجدها ؟ وهل هي ظاهرة صحية ؟

شئنا أم أبينا، فإنّنا نعيش اليوم طفرة الرواية تتداخل فيها عوامل ذاتية وإبداعية (ممكنات الفضاء الروائي المغرية) وأخرى خارجية (الجوائز، جاذبية الإعلام، الشهرة والانتشار..) وإذا كان بعض الشعراء في العصر الحديث قد جرّب كتابة الرواية أو السيرة الذاتية عن ميلٍ إبداعيٍّ، أو زاوج بينها وبين كتابة الشعر (سليم بركات وإبراهيم نصر الله مثلاً)، أو انصرف إليها بالكُلّية (جبرا إبراهيم جبرا وعبد الكبير الخطيبي مثلاً)، فلقد بِتْنا نلاحظ اليوم ما يشبه هجرة موسمية لعدد كبير من الشعراء إلى فضاء هذا الجنس التعبيري إلى الحدّ الذي يطرح معه هذا السؤال: هل ضاق هؤلاء الشعراء ذرعاً بجنس الشعر، أو لم يعُدْ لهم ما يقولونه داخله؟ وبمنأى عن كل إيحاء بالتهمة أو دعوى التهافت، يحقُّ للشعراء أن يكتبوا الرواية لا عن تراخٍ واستسهال، وإنما عن مقدرة فنية يُفْترض أنهم تعلّموها من الشعر، فجاز لهم بعد ذلك أن يُضيفوا إلى هذا الجنس مساحات بوح وتخييل ممكنة. لكن الأخطر أن يهرب حتى النقّاد بكفاءتهم النقدية ومراجعهم الثقافية من الشعر إلى الرواية، بعد يأسهم مما يعرفه المشهد الشعري العربي «من ممارسات كتابية تفتقر إلى الصدق أو إلى الإتقان أحيانا كما أشار إلى ذلك الشاعر علي جعفر العلاق. ورغم ما يُشاع من القول بأنّنا نعيش «زمن الرواية» نتيجة الطفرة الهائلة التي تحقّقها عن حقّ أو بغير حقّ، أظلُّ من المؤمنين بقوّة الشعر وارتباطه الأسطوري الذي لا ينفكّ بالإنسان حتى في هذه الأزمنة الرديئة التي يكابدها ويشقى من أدخنتها الكثيفة.

■ تكاد تكون من أكثر النقاد إنتاجاً وتتبُّعاً للمشهد الشعري المغربي. ما وراء هذا الوعي؟

عندما انشغلت بسؤال الشعر العربي وقضاياه المعرفية والجمالية، انفتحتْ أمامي مصادر وروافد وجغرافيات شعرية في قديم الثقافة وحديثها، فواظبْتُ على السفر إليها والتعلُّم منها. لكن ما أثارني في هذا البحث هو «غياب» الإسهام المغربي؛ فقد كان حظّ سفري من الشعر المغربي ضئيلًا، إلّا ما وقع بين يديَّ مما كان يُنْشر مُتفرّقًا من شعر شعراء قِلّة غذّوا في نفسي شعورًا بِهُويّتي الجريحة، من أمثال محمد الحلوي، ومحمد بن إبراهيم، وإدريس الجاي، وأحمد المجاطي، وعبد الكريم الطبال ومحمد الميموني. كان الشعر المشرقي هو المُكرَّس في الدراسات الأكاديمية والمقالات السيارة، وإليه يُكال المديح بقيمته وإبداعيّته. صحيحٌ أن هذا الشعر عرف تطوُّراً مذهلاً بحكم الأسماء الكبيرة التي تعاقبت عليه طوال القرن العشرين، ولكن من غير المقبول أن يتمّ في المقابل – وتحت ذريعة المركز والأطراف- تغييب أسئلة ومواجع شعرية مختلفة في المغرب العربي واليمن والسودان والبحرين وغيرها. بهذا الوعي، آليْتُ على نفسي أن أهتمّ بالشعر المغربي تتبُّعاً لجديده ورصداً لحركته وتوثيقاً لمساره الحديث، فأنشأت منذ سنوات موقع (أفق الشعر المغربي) الإلكتروني حيث يجد متصفّحه دراسات وحوارات وإصدارات وتراجم لعدد كبير من الشعراء المغاربة بمختلف أجيالهم ورؤاهم وحساسياتهم. كما نشرت دراسات عن الشعر المغربي المعاصر، وأعددتُ ملفّات مهمة عنه، حاورتُ أبرز شعرائه الذين دشّنوا حداثته وأسهموا في إغنائه والرقي بجماليّاته. وقد نُشِر أكثرها في منابر شعرية وثقافية مشرقية مقروءة مثل «القدس العربي»، و»نزوى»، و»السفير»، و»جهة الشعر»، و»إيلاف». فقد كنتُ أتوجه إلى قارئ عربي ممتدّ، ومعه أستدرك ما وقعت فيه كتب (تاريخ الأدب العربي) التي كانت ضحية «بضاعتنا رُدّت إلينا». أقول هذا الكلام ليس لإبراء ذمة، ولا للمنّ والأذية، بل اعترافاً بجهد المُقلّ، وهو جهدٌ فرديٌّ يجب أن يتعزّز بعمل مؤسسي تؤطره وحداث بحث جامعية ومراكز دراسات مستقلة. وأحبّ أن أشير، هنا، إلى أن هذا الوعي صدر من قناعة راسخة بتطوير الثقافة الشعرية، خارج أي ادّعاء بالتعصُّب أو الانتقام من حالة عصيّة في التاريخ.

■ كيف تنظر إلى المشهد الشعري اليوم؟ وما دور النقد في إضاءته؟

رأيي معروفٌ بهذا الخصوص؛ فلقد أشرتُ في أكثر من مناسبة إلى أن الشعر المغربي راهناً يعرف حركة حيويّة غير مسبوقة في كل أزمنته القديمة والحديثة، وهي ممتدّة – على الأقلّ- منذ عقد التسعينيات مع ما سُمّي بـ(التجربة الشعرية الجديدة)، بسبب ما خلقته من جماليّاتٍ كتابيّة مغايرة عكست فهماً جديداً لآليّات تدبُّر الكيان الشعري. وهذه التجربة لم تكن لتجبُّ ما سبقها، بل هي تراكم لتجارب متتالية في سياق القصيدة المغربية الحديثة وتطوُّر إواليات بنائها المعماري، بقدر ما هي تجاوزٌ لها. وهذه الحركة تظهر لنا حبلى بالانعطافات التي تحفز شعراءها على التحرّك الدائم من غير أن يرهنوا ذواتهم لإيديولوجيا ما أو معتقد جمالي متكلّس. غير أنّ ثمة عسفاً يقع على كاهل هذه التجربة لأسباب غاية في التعقيد؛ فقياساً إلى حركة الشعر الحديث التي بدأت بعد استقلال المغرب، وما رافقها من اهتمام وسجال مُطّردين، لم تتوفر للتجربة الشعرية الجديدة حركة نقدية موازية وقادرة على تفهُّم طبيعة التجربة ومغامراتها، بما لها وما عليها في آن. ولهذا السبب، يكاد يكون المشهد الشعري محتجباً عند البعض، أو ضحية سوء فهم أو مظلوماً من البعض الآخر. وقد لا أجانب الصواب إذا قلت إنّ كتاب: «في راهن الشعر المغربي: من الجيل إلى الحساسية»، أبرز بالمعطيات والأدلة والأسماء الواردة فيه مدى حركية هذه المشهد المتنوع الذي لا يخلو من صراع قوى وتعارض جماليّات، ومن غنى المتن الشعري كمّاً ونوعاً، ومن تعدّد منتجيه من كلّ أعمار الكتابة ورؤاها وحساسياتها.

■ ما موقع قصيدة النثر داخلها؟ وما أهم جمالياتها التي حققت بها رهانها على الاختلاف؟ وما تريد توضيحه لكُتّابها من الجيل الجديد؟

من الطبيعي أن يكون لقصيدة النثر دورٌ مهم ٌّفي هذه الحركة، إذ تكشف عن كونها كنايةً عن اختلاف جوهري في تشكُّلات الرؤية الإبداعية بالنظر إلى ما يخلقه شعراؤها من اقتراحات نصية وجمالية تُعنى بشرط الكتابة التي تخففت من قيود البلاغة والنظم، وباكتشاف العالم ومواجهته عوضاً عن الموقف المباشر من السياسة والأخلاق والقيم. وإذن، فلا مناص من الاعتراف بقيمة هذه القصيدة من خلال رهانها على الاختلاف، وبطليعتها اليوم في المشهد الشعري. وإذا نحن طالعنا نصوصها القوية التي أخذت في البروز منذ بدايات التسعينيات، جاز لنا أن نستقرئ منها أبرز السمات الشعرية الأساسية بما تنطوي عليه من رهانٍ على الاختلاف والتعدُّد، وأهمّها: الانهمام بالذات في صوتها الخافت والحميم وهي تواجه بهشاشتها وتصدُّعها الأشياء والعالم واختلاطات الحياة اليومية، وبروز رؤى شعرية جديدة تعكس في مجملها إما وضع الاغتراب واليأس والحزن التي تتملّك الذات أو استقالة الذات من الواقع، وإعادة النظر في مستويات بناء دوالّ الكتابة الشعرية الجديدة بأضلاعها البلّورية مثل النزوع المستمرّ إلى بساطة القول الشعري والانفتاح على السرد وجماليّاته البانية، ثم الاعتناء بكتابة الشظايا وأسلوبها فقراتها الشذري. وإذا كان لي من مشورة حُبّ، بدلاً من النصيحة، أوجّهها إلى كتّابها الجدد، فهي أن يبتعدوا عن الغرور الذي أشبهه بالطفيليّات التي تقتل الموهبة في مهدها، وألّا يصمّوا آذانهم عن النقد باعتباره كلّه شرّاً، ثُمّ ألّا يضعوا أنفسهم في مواقع اصطفاف أو شلليّة ضد من يختلف عنهم في مضمار الكتابة.

■ فزت مؤخرا بـ«جائزة القصيدة العربية»، إضافة إلى جوائز عربية أخرى في الشعر النقد. ماذا تعني لك هذه الجائزة بالخصوص؟

الجائزة هي في نهاية المطاف جائزة لمن يستحقّها عن هذا العمل أو ذاك، وهي تعطى في كل البلاد وفي كل الثقافات التي تؤمن باستحقاق الكفاءة. غير أنني لا أفهم من يعادي الجوائز الأدبية عندنا كيفما اتفق، إلا إذا كان له عقدة تجاهها. بالنسبة إلي، لولا الجوائز التي مُنِحت لي من مؤسَّسات في الشرق، ورعَتْها لجن وجهات شفّافة، لظللْتُ نكرةً إلى اليوم؛ لأن المؤسسة المغربية ذات بنية رصاصية لا يمكن اختراقها إلا من خارج، ولأنّ هواءها منذور مسبقاً لأهل العشيرة والولاء الحزبي والإيديولوجي. واصْدُقني القول إذا قلت لك إني ابتهجت بـ»جائزة القصيدة العربية» كما لم أبتهج بغيرها من قبل؛ فهي تُعلن من فاس، وتوحي من رنينها بنوستالجيا لا يقع في لذائذها إلا من شغف بالعربية وشعرها حُبّاً، عدا أنّها أهم جائزة شعرية مستقلة تُمنح في المغرب.