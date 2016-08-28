﻿اسرائيل تؤجل محاكمة فلسطيني يعمل لدى الامم المتحدة

بئر السبع – أ ف ب: اعلنت محكمة اسرائيلية أمس تأجيل جلسة محاكمة فلسطيني يعمل لدى الأمم المتحدة بتهم بتقديم مساعدات الى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وأجلت محكمة بئر السبع المركزية، جنوب، جلسة النظر في قضية وحيد البرش (38 عاما) المهندس العامل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، الى 29 ايلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» فإن البرش وهو من بلدة جباليا في القطاع، اعتقل على «خلفية الاشتباه بأنه يستغل عمله في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بمهام أمنية لصالح حماس».

واكدت ليئا تسيمل محامية البرش لوكالة الصحافة الفرنسية «فعليا، لا يوجد شيء في المواد المقدمة لتوجيه اي تهمة مئةاليه. فهو بريء، انا متأكدة 100في المئة». وكانت السلطات قد اعلنت اعتقال البرش في 16 تموز/يوليو الماضي. ورفضت إسرائيل طلبا من الأمم المتحدة للإفراج عنه بحسب بعثة اسرائيل لدى الأمم المتحدة. ووفقا للبعثة، فقد وجه الجهاز القضائي في الأمم المتحدة رسالة الى السفير الإسرائيلي داني دانون بهذا الخصوص. واكدت الرسالة ان البرش «يتمتع بحصانة» تحميه من أي اعتقال او ملاحقة قضائية في إطار مهمته كموظف لدى الأمم المتحدة. كما تطالب الرسالة السماح لمسؤولين من الأمم المتحدة بزيارته في السجن. ووجهت إليه محكمة إسرائيلية تهمة نقل نحو 300 طن من انقاض مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبناء مرسى لصالح الجناح العسكري لحماس في القطاع.