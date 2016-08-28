﻿شيرين عبد الوهاب: الوقوف على مسرح بعلبك بعد السيدة أم كلثوم مسؤولية كبيرة

القاهرة – «القدس العربي»: استقبل جمهور مسرح بعلبك الفنانة شيرين عبد الوهاب باحتفاء كبير أثناء الحفل الذي أقامته هناك الأسبوع الحالي. وتعد شيرين الفنانة المصرية الثانية التي تغني على هذا المسرح بعد السيدة أم كلثوم.

وقالت شيرين بعد صـعودها علي المسـرح «إنها سـعيدة بالوقـوف على هذه الخـشبة التي سـبق وارتقـتها أم كلثوم وفيـروز وورده وصـباح ونجـاة وميـاده الحـناوي». ووصفت وقوفها على تلك الخشبة بالمسؤولية الكبيرة التي تحملتها، وهذا ما جعلها تردد دائما بينها وبين نفسها وأمام كل من يسألها ولجمهورها، «أنا لسه صغيرة أقف هنا» ليس المقصود هنا سنوات عمرها ولكنها تقصد سنوات عمر مشوارها الفني وأيضا ارتباط اسمها بالعمالقة الذي سبقوها في الوقوف هناك.

شيرين قبل الحفل بفترة طويلة وتحديداً بعد مهرجان صفاقس بدأت تستعد لهذا الحدث الضخم والتحضير له من خلال تكثيف ساعات البروفات. وطلبت شيرين من مصفف شعرها أن يضيف وردا أبيض وأحمر ليحمل ألوان علم بلدها مصر.

قدمت الفنانة شيرين في هذا الحفل، على مدار الساعتين ونصف الساعة، مجموعة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى أغنية من أغاني السيدة أم كلثوم.