﻿بريطانيا تعرقل تصدير تاج للملكة فيكتوريا

■ لندن ـ د ب أ: ذكرت وكالة «برس أسوشيشن» البريطانية للأنباء الاحد أن السلطات البريطانية عرقلت تصدير تاج كانت ترتديه الملكة فيكتوريا، لمشتر أجنبي.

وفي مسعى لإبقاء التاج المرصع بالياقوت الأزرق والألماس في الأراضي البريطانية، تبحث الحكومة عن مشتر في بريطانيا لبيع التاج بالسعر المطلوب نفسه وهو ستة ملايين جنيه أسترليني (7.8 مليون دولار).

وقال وزير الثقافة مات هانكوك في تصريحات نقلتها الوكالة «آمل أن نتمكن من إبقاء التـــاج في بريطانيا وعلى مرأى من الشعب للتمتع به لسنوات مقبلة».

وينظر إلى التاج، الذي صممه الأمير البرت، زوج فيكتوريا في عام 1840، على إنه واحد من أهم المقتنيات، التي كانت تملكها سابقاً ملكة بريطانيا.

ولدى «اللجنة البريطانية لمراجعة تصدير الأعمال الفنية والأشياء ذات المنفعة الثقافية» مهلة الآن حتى 27 كانون الأول/ديسمبر للبحث عن مشتر بديل، ويمكن تمديد الموعد النهائي لتصدير التاج حتى 27 حزيران/يونيو إذا أبدى شخص، يعيش في بريطانيا نوايا جادة لتقديم السعر المطلوب.