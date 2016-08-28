﻿تعاطي الحشيش يدفع إلى الكسل ويضعف القدرة على اتخاذ القرارات

■ مونتريال ـ الأناضول: حذّرت دراسة كندية حديثة، من أن مخــدر الحشيش، يمكن أن يدفع الأشــخــاص إلى الـــشــعور الدائم بالكـــســل، وافتــقاد الرغبة في بذل الجهد، إلى جانب عجزهم عن اتخاذ القرارات.

جاء ذلك في دراسة أعدها باحثون في قسم علم النفس في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، ونشروا نتائجها، الأحد، في العدد الأخير من دورية «الطب النفسي وعلم الأعصاب».

وأجرى الباحثون تجاربهم على 29 من الفئران، لكشف آثار مادة «التترا هيدرو كنابينول» (THC) الأكثر ضررًا الموجودة في الحشيش، على الدماغ.

ويصنف العلماء مادة (THC) الموجودة في الحشيش على أنها مادة مدمرة للجهاز العصبي، وتجلب العديد من المشاكل النفسية والعقلية مثل القلق والاكتئاب، وضعف التحصيل الدراسي، وضعف القدرة الإنتاجية في العمل، وصعوبة التركيز.

ووجد الباحثون أن الفئران، التي تناولت الحشيش أصيبت بالكسل الجـــسدي والمعــرفي، وافـــتــقدت القدرة على اتخاذ القرار، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى التي لم تتعاط المادة المخدرة.

وكانت دراسة سابقة كشفت عن وجود صلة وثيقة بين تعاطي المراهقين للحشيش، وارتفاع معدلات إصابتهم بالأمراض العقلية الخطيرة، خاصة انفصام الشخصية وفقدان الذاكرة، مقارنة بنظرائهم الذين لا يتعاطون الحشيش.

وحذّرت الدراسات من أن المراهقين الذين يدخنون الحشيش يوميًا أكثر عرضة للإقدام على الانتحار أو أن يتعاطوا أنواعًا أخرى من المخدرات.

والحشيش أو الماريغوانا هي خليط من أوراق نبات القنب الهندي وبذوره وأزهاره، وهو نبات ذو تأثيرات مخدرة ينتشر في البلدان العربية بعدة أسماء مختلفة منها الحشيش، والبانجو، والزطلة، والكيف، والشاراس، والجنزفوري، والغانجا، والحقبك، والتكرورى، والبهانك، والدوامسك وغيرها، وتؤثر كل أشكال الماريغوانا تأثيرًا مباشرًا على كيفية عمل الدماغ، كما تؤثر أيضًا في مركز الجهاز العصبي كمادة مهلوسة.