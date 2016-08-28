إسبانيا: “الحزب الشعبي” وحزب “ثيودادانوس″ يوقّعان اتفاقاً يسمح بترشيح ماريانو راخوي لرئاسة الحكومة

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: بعد اجتماعات ماراتونية شهدها مقرّ مجلس النواب الإسباني، تمكّن اليوم الفريقان المفاوضان عن “الحزب الشعبي” وحزب “ثيودادانوس″ من التوصل إلى اتفاق نهائي وتجاوز الخلافات العالقة بينهما. وقد تمت المصادقة على الاتفاق رسمياً من طرف ماريانو راخوي، زعيم “الحزب الشعبي” وألبرت ريبيرا رئيس حزب “ثيودادانوس″.

وبتوقيعه للاتفاق يكون ماريانو قد ضمن دعم 169 نائباً، بالإضافة إلى صوت ‘‘التحالف الكناري’’، ويتعين عليه ضم ستة أصوات أخرى حتى يحصل على أغلبية مطلقة (176).

و حسب القانون الإسباني يتعيّن على المرشح للتنصيب لرئاسة الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، وفي حالة عدم تمكّنه يتم اللجوء إلى طلب ثان للتنصيب حيث يتوجب فوزه بأغلبية نسبية فقط.

وعن رأيه حول الاتفاق أبدى ألبرت ريبيرا ‘‘شعوره بالارتياح’’، كما بادله راخوي الانطباع نفسه، لكنه أضاف بأنه غير كاف.

واعتبر ماريانو راخوي أن‘‘هذا الاتفاق يبقى مهما جدا وإيجابيا لأن إسبانيا بحاجة ماسة لحكومة، والتي يجب أن يرأسها ”الحزب الشعبي”، لأنه هو الذي فاز في الانتخابات’’.

ويعتبر هذا الاتفاق تتويجا لسلسلة من التنازلات قدمها الحزبان معا، بدافع المصلحة العامة، بعد تجاوز مجموعة من الشروط المسبقة التي كان يتشبث بها كل طرف.

فألبرت ريبيرا كان يشترط عدم الجلوس على طاولة الحوار مع ”الحزب الشعبي” ما دام يتزعمه ماريانو راخوي، ويضم كذلك بعض رموز الفساد.

كما أن راخوي ظل يردد بأنه لن يرضخ لأية شر وط لا تساير مشر وعه اليميني، حتى إن جاءت من حزب يميني آخر.

الخطوط العريضة لبنود الاتفاق

وضم الاتفاق 150 إجراء من أجل إنقاذ إسبانيا، وتتعلق بتبن إصلاحات في المجال الاقتصادي والعمل والضرائب، حيث يسجل تحولاً في إطار العمل الإسباني بعد 40 عاماً من الفشل “وإلغاء ما يسمى بـ ‘‘ضريبة الشمس’’، والدعوة إلى الميثاق الوطني للبنية التحتية وعدم الزيادة في الضرائب على الطبقات الوسطى.

وفي مجال السياسات الاجتماعية سيتم حذف الاقتطاعات التي شملت المجال الاجتماعي مع “السيطرة على العجز العام”، وتبني خطة مستعجلة ضد فقر الأطفال، وإعلان الدولة ضد ويلات العنف بين الجنسين، كما سيتم ترجمة المساواة لتشمل إجازة الأمومة الآباء أيضاً.

وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسساتي، شمل الاتفاق مجال العدل، داعياً إلى عدم تسييس العدل، كما نص الاتفاق على أن “القنوات العمومية ملك للجميع، وأن مدراءها سيتم انتخابهم من قبل المعارضة أيضا”، كما ستحارب الأبواب الدوارة” لمنع تخصيص مناصب المدراء العامين، بالإضافة إلى الدعوة للإصلاح الدستوري والقانون الشامل لمكافحة الفساد.

التحالف يخطب ود الاشتراكيين

وقال ألبرت ريبيرا ‘‘آمل أن يستطيع هذا الاتفاق إقناع الأطراف الأخرى بأن هذا أمر ضروري، وأن الإسبان ليس لهم المزيد من الوقت والمزيد من الصبر’’.

ووجّه ريبيرا الدعوة لبيدرو سانشيث، زعيم ”الحزب الاشتراكي”، للتصويت لصالح تنصيب رئيس الحكومة، معتبراً أن ‘‘مائة من أصل 150 إصلاحاً سبق لي أن وقعتها مع بيدرو سانشيث’’.

واعتبر ماريانو راخوي أن ‘‘هناك أشياء كثيرة يمكن أن نتفق فيها مع ”الحزب الاشتراكي”، وأضاف لن نخترع شيئاً جديداً، الآن لدي دعم من 170 شخصا’’.

وتابع راخوي “غداً سأجتمع مع بيدرو سانشيث، وسأناقش معه التدابير التي وافق عليها ”الحزب الشعبي” رفقة “ثيودادانوس’’ وسأشرح له أن لدينا أغلبية، وهذا هو السبب الذي بموجبه يمنح لـ ”الحزب الشعبي” أن يتحمل المسؤولية”. وأضاف “أن هذا الوضع استثنائي، كما هو الشأن في حالات أخرى في أوروبا’’.

من باب المجاملة

للحصول على أغلبية مطلقة يتعين على التحالف الجديد أن يحصل على ستة أصوات أخرى، لكنه سيعمل على أن تكون هذه الأصوات من أحزاب دستورية ووحدوية لأنه لا يرغب في أن تدعمه أحزاب ذات توجه قومي وانفصالي، كما أنه لا يمكن أن تسانده، رغم أن الحزب الوطني الباسكي كان قد ساهم في دعم حكومة خوسي ماريا أثنار سنة 1996، إلا أنه اليوم غير مستعد لفعل الشيء نفسه، خوفاً من الإقصاء من لدن المجتمع الباسكي.

كما أن راخوي سيطلب من زعيم ”الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني”، من باب المجاملة فقط، بأن يدعم تنصيبه بالتصويت الإيجابي عليه، لكن ذلك معناه أن غريمه التقليدي سيوقع، إن فعل ذلك، على حتفه الطبيعي.

ومن المنتظر أن يحاول ماريانو إقناع بيدروسانشيث بالامتناع عن التصويت كحل وسط يسهل تشكيل الحكومة مقابل عدم التصويت بالرفض الذي يتبناه.

وحسب زعيم ”الحزب الشعبي” “فليس من المعقول أن تستمر حكومة لتصريف الأعمال لمدة ثمانية أشهر، كما أصر على أن هذا الاتفاق هو إيجابي جداً لأن أسبانيا تحتاج إلى اتفاق، وبأكبر سرعة”