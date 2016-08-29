المكسيك تكتشف نفقا سريا “قيد البناء” على الحدود مع الولايات المتحدة

مكسيكو- أ ف ب- أعلنت السلطات المكسيكية الأحد انها اكتشفت نفقا سريا “قيد البناء” يصل طوله إلى أكثر من ثلاثين مترا ويمر تحت الحدود مع الولايات المتحدة.

وفي سياق عملية تفتيش نظام تصريف مياه الأمطار على الحدود بين البلدين، اكتشف الشرطيون المكسيكيون في سونارا (شمال شرق) “حفرة سرية بمدخل قطره 51 سنتيمترا وبطول 31,5 مترا، متر ونصف المتر منها في الأراضي الوطنية وأكثر من 30 مترا من جهة الولايات المتحدة” يصل إلى أرض خالية في نوغاليس في ولاية أريزونا.

نصف النفق مدعوم بعوارض خشبية، وكان “على ما يبدو قيد البناء ومن دون منفذ إلى السطح”، بحسب ما أوضحت اللجنة الأمنية الوطنية المكسيكسة.

ويتم بشكل منتظم تدمير أنفاق مماثلة على جانبي الحدود. وتستخدم هذه الأنفاق السرية لتهريب المخدرات، وفي بعض الحالات لمرور مهاجرين مكسيكيين غير شرعيين.