الإفراج عن استرالية تعمل في القطاع الانساني كانت مختطفة في أفغانستان

سيدني- أ ف ب- أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الإثنين الإفراج عن مواطنة أسترالية كانت مختطفة في أفغانستان، مؤكدة انها الآن “بأمان وبصحة جيدة”.

وقالت بيشوب في بيان “أؤكد أنه تم إطلاق سراح كيري جاين ويلسن، التي اختطفت في أفغانستان في نيسان/ أبريل من العام الحالي، وهي الآن بأمان وبصحة جيدة”.

وويلسن التي تبلغ من العمر نحو ستين عاما خطفت في نهاية نيسان/ابريل في جلال اباد. وكانت تدير منظمة غير حكومية صغيرة تحمل اسم “زاردوزي” واطلقت في 2006 لمساعدة النساء الافغانيات اللواتي في قكاع الاعمال الحرفية والشركات الصغيرة.

وكان عطاء الله خوجياني الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار وعاصمتها جلال اباد اكد لوكالة فرانس برس في نيسان/ ابريل ان ويلسن واسمها الحقيق كاترين، خطفت ليلا من المنزل الذي كانت تقيم فيه من قبل مسلحين يرتدون بزات للشرطة.

وعبرت الوزيرة الاسترالية التي اكدت مرات عدة ان استراليا لا تدفع فدية لاطلاق سراح اي رهينة، عن ارتياحها للافراج عن ويلسن لكنها رفضت تقديم اي تفاصيل “من اجل حماية الذين ما زالوا اسرى او قد يتعرضوا للخطف في افغانستان وغيرها”.

ولا يحدد بيان الخارجية الاسترالية متى ولا اين اطلق سراح ويلسن.