الشرطة الأمريكية تحقق في تقارير غير مؤكدة عن إطلاق نار في مطار لوس أنجليس

رويترز- قالت شرطة مدينة لوس أنجليس الأمريكية على تويتر إنها تحقق في تقارير غير مؤكدة عن إطلاق نار في مطار لوس أنجليس الدولي مع قيام المسؤولين بإغلاق صالات الوصول والمغادرة في المنطقة المركزية بالمطار.

وقالت الشرطة في تغريدة ثانية إنها تفتش المطار وإنه يجري اتخاذ كل الاحتياطات لضمان سلامة الناس. وقالت التغريدة على تويتر “إبقوا هادئين”.

وقال المطار على تويتر إن صالات المغادرة والوصول في المنطقة المركزية بالمطار أُغلقت وطُلب من المسافرين الاتصال بشركات الطيران للتأكد من وضع أي رحلات.

وقال أيضا إنه لا يوجد تأكيد لوقوع أي إطلاق للنار حتى الآن.

ولم يتسن الوصول بشكل فوري لشرطة مطار لوس أنجليس للتعليق.