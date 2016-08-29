مطار فيينا يؤكد حل مشكلة فنية عطلت عشرات الرحلات الجوية

فيينا- رويترز- قال مطار فيينا إنه تم حل مشكلات تتعلق بنقل البيانات كانت قد أدت إلى تأخير أو إلغاء عشرات الرحلات الجوية يوم الأحد.

وقال المطار على موقعه على الانترنت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إن”مراقبة الحركة الجوية النمساوية حلت المشكلة.

“في الوقت الحالي لا توجد رحلات مؤجلة أو ملغاة. ننصح الركاب بالاتصال بشركات طيرانهم.”

وقال متحدث باسم استرو كونترول التي تراقب المجال الجوى النمساوي إن عملية النقل الآلي لبيانات تخطيط الرحلات بين مراكز مراقبة الحركة الجوية في بروكسل وفيينا قد انهارت بشكل كامل لفترة وجيزة مساء الأحد.

وبعد ظهر الأحد قال مطار فيينا إنه ألغى أو أجل 113 رحلة جوية من وإلى فيينا بسبب مشكلات في النقل الآلي لبيانات الرحلات الجوية مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الركاب.

وقال متحدث باسم استرو كونترول إن المشكلة لم تؤثر على مطارات أخرى . وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود عملية اختراق الكتروني.