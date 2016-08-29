انفجار في المعهد الوطني لعلم الجريمة في بروكسل بدون تسجيل اصابات

بروكسل- أ ف ب- وقع انفجار لم تعرف طبيعته ليل الاحد الاثنين في المعهد الوطني لعلم التحقيق الجنائي والجريمة في بروكسل بدون تسجيل اصابات كما علم من النيابة العامة في بروكسل.

وقال متحدث باسم اجهزة الاطفاء بيار ميس إن حجم الاضرار “كبير”، مضيفا “ان السبب ليس عرضيا على الارجح”.

وامتنعت النيابة العامة عن الادلاء بأي تعليق عن سبب الانفجار مؤكدة ان معلومات ستنشر في وقت لاحق.

واشارت وسائل الاعلام البلجيكية إلى انه هجوم بسيارة.

واوضح المتحدث باسم اجهزة الاطفاء “ان الانفجار كان قويا جدا”، مشيرا الى ان “نوافذ المختبر تناثرت على بعد عشرات الامتار.

واضاف ان ثلاثين عنصرا من اجهزة الاطفاء توجهوا الى المكان حوالى الساعة 3,00 لاخماد الحريق.

ومعهد علم التحقيق الجنائي والجريمة في بروكسل هو مؤسسة علمية تابعة للقضاء الفدرالي البلجيكي. ومن المهام الموكلة اليه تحليل آثار المشبوهين وتحديد هويتهم وكذلك تفحص عمل النظام الجنائي.