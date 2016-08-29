السعودية: مقتل ثلاثة أطفال جراء مقذوفين من الأراضي اليمنية خلال ساعات

الرياض- د ب أ- أعلنت السلطات السعودية مقتل ثلاثة أطفال جراء مقذوفين أطلقا من الأراضي اليمنية على منطقة نجران جنوب غرب المملكة على الحدود بين الجانبين الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح الاثنين عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران أن طفلا لقي حتفه الليلة الماضية وأصيبت والدته جراء سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على منزل بالمنطقة.

وكان مصدر أمنى سعودي أعلن مساء الأحد مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين من أسرة واحدة نتيجة سقوط مقذوف حوثي على أحد المنازل في نجران.