البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين قبالة بحر غزة

غزة- د ب أ- أفادت تقارير إخبارية فلسطينية بأن زوارق إسرائيلية اعتقلت الاثنين صيادين اثنين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولت على مركبهما.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أحد الصيادين أن البحرية الإسرائيلية هاجمت مراكب عدد من الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية بإطلاق النار عليهم، وقامت باعتقال اثنين منهما، واستولت على مركبهما ونقلتهما إلى ميناء أسدود القريب من غزة.

من جانبها، زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن قوة من سلاح البحرية اعتقلت الصيادين لتجاوزهما المسافة المسموح الصيد فيها قبالة قطاع غزة.