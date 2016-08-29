الأمم المتحدة: هناك مليون طفل في أفغانستان يعانون من سوء التغذية

كابول- د ب أ- كشف تقرير صادر عن الامم المتحدة ونشر الاثنين، أن هناك مليون طفل دون سن الخامسة في أفغانستان، يعانون من سوء التغذية، مما يجعلهم عرضة للاصابة بأمراض يسهل علاجها في الدول الاخرى.

وأفاد التقرير الصادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، أن سوء التغذية هو “القاتل الصامت” لاطفال أفغانستان.

وأوضح التقرير، أنه “بين كل ألف طفل يولد، هناك 55 طفلا يموتون قبل أن يبلغوا سن الخامسة” مضيفا أن 82% منهم يموتون قبل أن يبلغوا عاما واحدا من عمرهم.

ويشار إلى أن عدد الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية بين السكان النازحين مرتفع بشكل خاص، ومستمر في الزيادة، نتيجة للصراع القائم.

وذكر التقرير أن أغلب الاطفال يموتون نتيجة الاصابة بأمراض من السهل علاجها مثل الاسهال أو الالتهاب الرئوي.

وأفاد التقرير بأن هناك 388 طفلا لقوا حتفهم خلال النصف الاول من العام الجاري، بسبب الاشتباكات بين قوات الامن الافغانية والمسلحين.

وأشار التقرير إلى وجود 2,7 مليون شخص في أفغانستان يعانون من سوء التغذية.