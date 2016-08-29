مقتل 18 شخصا بهجوم انتحاري بحزام ناسف في محافظة كربلاء جنوب بغداد

كربلاء- أ ف ب- قتل 18 شخصا واصيب 26 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف رافقه اطلاق نار من أسلحة رشاشة استهدف مساء الاحد تجمعا للمدنيين في بلدة عين تمر الواقعة في كربلاء إلى الجنوب من بغداد، حسبما افادت مصادر امنية ومحلية الاثنين.

وقال اللواء الركن قيس خلف رحيمة قائد عمليات الفرات الاوسط حيث تقع كربلاء “قتل 18 شخصا واصيب 26 بجروح جراء هجوم انتحاري بحزام ناسفة رافقه اطلاق نار باسلحة رشاشة ورمانات يدوية”.

واضاف ان “الهجوم وقع عند 21,30 (18,30 ت غ مساء الاحد) واستهدف تجمعا لمدنيين في منطقة الحسينية، في عين تمر” بمحافظة كربلاء.

وأكد فرحان جاسم محمد رئيس مجلس قضاء عين التمر لفرانس برس “تفاصيل الهجوم ومقتل الضحايا ” .

كما أكد مصدر مسؤول في دائرة صحة كربلاء حصيلة الضحايا ، مشيرا إلى أن “خمسة من الضحايا من عائلة واحدة”.

وقال محفوظ التميمي عضو مجلس محافظة كربلاء لفرانس برس إن “الهجوم تزامن مع حفل زفاف ما ادى الى مقتل وجرح عدد كبير من المتواجدين خلال الحفل”. واكد رحيمة وقوع الهجوم قرب حفل زفاف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقع عين التمر على بعد حوالى 50 كيلومترا في محافظة كربلاء مركزها مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد).

ومحافظة كربلاء ذات الغالبية الشيعية، مجاروة لمحافظة الانبار حيث تنفذ القوات الامنية عمليات متلاحقة ضد تنظيم الدولة الاسلامية.