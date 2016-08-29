مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي: اتفاقية اللاجئين مع تركيا سارية حتى بدون إلغاء التأشيرات للأتراك

بروكسل - د ب أ – أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون توسعة الاتحاد يوهانس هان، عن اعتقاده بأن تركيا ستتمسك باتفاقية اللاجئين مع الاتحاد حتى بدون إلغاء تأشيرات الدخول إلى الاتحاد للأتراك.

وقال هان في تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة الاثنين: “يتعين النظر إلى اتفاق اللاجئين بصورة منفصلة عن إلغاء التأشيرات”.

وذكر هان أنه لا يتعين على الأوروبيين إرباك أنفسهم واختلاق شروط لم تكن موجودة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد أكثر من مرة بإلغاء اتفاقية اللاجئين التي تم إبرامها في آذار/مارس الماضي، حال عدم إلغاء الاتحاد الأوروبي للتأشيرات للمواطنين الأتراك.

وذكر هان أنه لا يعتقد أن أنقرة ستنفذ تهديدها، وقال: “تركيا تستفيد بنفس القدر الذي نستفيد به على الأقل من الاتفاقية”، موضحاً أن الاتفاق ينص على مخصصات مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي لتوفير إمدادات لنحو 7ر2 مليون لاجئ في تركيا، وقال: “أنقرة لا تريد التخلي عن ذلك بالتأكيد”.

وأضاف المفوض النمساوي أنه علاوة على ذلك، لم تعد طرق الفرار عبر تركيا واليونان بنفس الأهمية السابقة منذ أن تم إغلاق طرق البلقان، وقال: “لذلك أيضاً لم يعد الاتحاد الأوروبي معتمداً على تركيا بشدة مثلما يعتقد البعض”.