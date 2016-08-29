العراق..مجلس الأنبار يصوت على سحب الثقة من المحافظ والقضاء يرفض

الأنبار - الأناضول – صوّت مجلس محافظة الأنبار (غربي العراق)، الإثنين، بالأغلبية لصالح سحب الثقة من المحافظ “صهيب الراوي”، وإقالته، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، فيما ردت محكمة القضاء الإداري قرار الإقالة واعتبرته “غير قانوني”.

وقال عضو مجلس المحافظة أركان خلف الطرموز، أن “المجلس عقد جلسة طارئة اليوم، في مدينة الخالدية، شرق الرمادي، وصوّت خلالها على إقالة صهيب الراوي، وسحب الثقة منه”.

وأشار الطرموز، أن “19 عضواً في المجلس، من أصل 30 عضواً حضروا الجلسة، وصوتوا جميعهم على إقالة المحافظ”.

وأضاف أن “سحب الثقة من المحافظ جاء بعد عقد المجلس جلسة الأحد، استجوب فيها المحافظ غيابياً حول 36 ملف فساد مالي وإداري بحقه”.

ويشترط لاستجواب المحافظ، أن يكون عدد أعضاء مجلس المحافظة الحاضرين في الجلسة 16 من أصل 30 عضواً (أكثر من النصف)، وبعد يطرح الأعضاء الأسئلة على المحافظ، ولعدم حضور الراوي جلسة الاستجواب، يطرح الأسئلة على الحضور ويسمى ذلك “الاستجواب غيابي”.

وأوضح عضو مجلس المحافظة أن “المحافظ متهم في 36 ملف فساد مالي وإداري جديد، إضافة إلى 61 ملف فساد مالي وإداري قديم لدى المجلس، وهذه المخالفات الإدارية والقانونية والفساد ارتكبها منذ تسلمه منصبه نهاية 2015″.

غير أن محكمة القضاء الإداري ردت قرار إقالة المحافظ واعتبرته غير قانوني؛‎ لأن جلسة الاستجواب والإقالة كانت في جلسة واحدة وليس في جلستين‎، كما ينص عليه قانون مجالس المحافظات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الراوي على ما ذكره الطرموز، والتهم الموجهة له بـ”الفساد”.

ويحق لمجالس المحافظات استجواب المحافظ أو أي مسؤول غيابياً إذا امتنع عن الحضور، حسب قانونها الخاص المعدل في 2008، ويشترط في إقالة المسؤول المتهم عقد جلستين؛ الأولى للاستجواب والثانية للتصويت على الإقالة.