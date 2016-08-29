رئيس روسيا البيضاء يُجبر ستيفن سيغال على أكل جزرة

لندن ـ أجبر رئيس روسيا البيضاء اليكساندر لوكاشينكو، الممثل الأمريكي ستيفن سيغال الذي كان في زيارة لمنزله الريفي، على تناول جزرة، اقتلعها من الأرض وقام بغسلها وقدّمها لسيغال.

ويعرف لوكاشينكو (61 عامًا) بولعه الشديد بالزراعة، لذا يحرص دائمًا على استعراض مهاراته أمام زواره، ففي العام 2015 أخذ يعلّم النجم الفرنسي جيرارد دو بارديو طريقة جز القش بالمنجل، أمّا سيغال فبعد تناوله للجزرة، غادر مضيفه وهو يحمل سلة من الخضراوات المشكلة والبطيخ.

وصرّح الممثلان الشهيران فيما بعد (سيغال ودو بارديو) أنهما وجدا الرئيس لطيفًا جدًا، رغم أن الكثير من المنظمات الدولية تعتبره ديكتاتورا، ووصفته الولايات المتحدة قبل سنوات قليلة بـ”آخر ديكتاتور في أوروبا”.

ويقوم الممثل المعروف بأفلام الحركة بزيارة بيلاروسيا للقاء المسؤولين في شركة Wargaming المختصة في نشر لعب الفيديو، والمشهورة دوليًا بلعبتها World of tanks، إذ يوجد مقرّها الرئيس في العاصمة مينسك.