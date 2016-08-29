السودان تمنح سلاف فواخرجي لقب “أنثى الأبانوس″

الخرطوم ـ كرم مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، الفنانة السورية سلاف فواخرجي، في دورته الثانية، والتي افتتحت الخميس الماضي، ومنحها أيقونة المهرجان “أنثى الأبانوس″، وذلك تكريمًا لمسيرتها الفنية.

المهرجان الذي اختار فواخرجي ضيفا للشرف، وعرض أول فيلم من إخراجها “رسائل الكرز″، وسط حفاوة كبيرة من الحضور، وفي مقدمتهم مساعد رئيس الجمهورية السوداني اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي، ووزير الثقافة سيد عمر هارون، والفنّان علي المهدي، رئيس مجلس المهن التمثيلية بالسودان.

وحرص اللواء عبد الرحمن المهدي، على تقديم التحيّة الخاصّة لسلاف فواخرجي، وهنئها على نجاح فيلمها “رسائل الكرز″، متمنيًا السلام للدولة السورية.