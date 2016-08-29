قوات إسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين

رام الله - د ب أ – أفاد “نادي الأسير” الفلسطيني الاثنين، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم عشرة فلسطينيين من محافظات جنين والخليل والقدس، بينهم ثلاثة فتية.

وأشار النادي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)؛ إلى اعتقال ستة أشخاص في جنين وثلاثة فتية في القدس وشخص من الخليل.

ولم يتضح ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.