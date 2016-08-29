مصدر رسمي : السلطات السورية تتجه لإغلاق دوائرها الرسمية في الحسكة

دمشق - د ب أ – كشفت مصدر رسمي في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا، عن أن الحكومة السورية تنوي إغلاق جميع المقرات الرسمية السورية، التي أصبحت في مناطق سيطرة الوحدات الكردية في المدينة، بعد إقدام الأخيرة على طرد الموظفين وسرقة محتويات تلك المقرات الحكومية بما فيها الكليات الجامعية .

وقال مصدر رسمي سوري في محافظة الحسكة، إن مسلحي الشرطة الكردية ( الاسايش ) “منعوا العاملين في الدوائر الرسمية الواقعة في حيي غويران والنشوة من الدخول الى دوائرهم وطردهم، بالتزامن مع إقدام الأسايش على سرقة محتويات الدوائر بشكل كامل ونقلها إلى مدينة الدرباسية شمال مدينة الحسكة، بما فيها المخابر الخاصة بكليتي الاقتصاد والهندسة المدنية “.

وأضاف المصدر، أن ” قوات الأسايش حولت مقر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى مقر لما يسمونه الأمن العام”، لافتاً الى أنه تم تركيز أكثر من حاجز وسط حي غويران والمفارق الرئيسية.

وتعد هذه الإجراءات التي قامت بها عناصر الاسايش، مخالفة لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في حميميم في محافظة اللاذقية بين السلطات السورية ومسؤولين أكراد برعاية روسية .

وكشف المصدر عن” نية الحكومة السورية حل فرع جامعة الفرات ونقل جميع طلابه الى المحافظات الأخرى، وتوقيف إصدار كل الوثائق الرسمية الخاصة بمديرية الأحوال المدنية وإيقاف العمل في فرع الهجرة والجوازات، وتحويل اصدار الوثائق الى دمشق بسبب خروج هذه الدوائر عن السيطرة، ورفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية “.

وأضاف المصدر أن الأهالي متخوفون من تجدد الاشتباكات يوم الثلاثاء،” باعتباره آخر موعد لتنفيذ بنود اتفاق حميميم” .

وكانت مصادر رسمية أكدت ان الأمور تسير بشكل جيد رغم بعض المطالب التي يصر عليها الجانب الكردي، والتي لم ترد في بنود الاتفاق كالمطالبة بمعتقلين قبل اندلاع الاشتباكات.

من جانبه، ذكر مصدر أمني سوري رفيع المستوى، إن سلسلة اجتماعات تعقد حالياً مع الجانب الكردي من أجل مناقشة وتنفيذ بنود الاتفاق، مبيناً انه لغاية اليوم ما زال موضوع المعتقلين والأسرى هو الأبرز، ولم يتم الانتهاء منه بسبب وجود مفقودين من الطرفين ومصيرهم مجهول.

وتبادلت القوات الحكومية يوم الجمعة الماضي، دفعة من الأسرى والمعتقلين حيث أطلقت الأجهزة الأمنية سراح 10 معتقلين لديها ، بينما تسلمت 150 أسيراً غالبيتهم من قوات الدفاع الوطني كانت “الأسايش” اعتقلتهم خلال الفترة الماضية.

وماتزال قوات “الأسايش” تطالب بتسعة مفقودين من عناصرها حيث تتهم القوات الحكومية باعتقالهم واخفائهم.

وتوصلت القوات الحكومية السورية منتصف الأسبوع الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات “الأسايش”، نص على تبادل الأسرى وخروج الجيش السوري والدفاع الوطني ووحدات الحماية الكردية من مدينة الحسكة، والابقاء على قوات الاسايش الكردية والشرطة والأجهزة الأمنية الحكومية في مواقعها، إضافة إلى فتح الطرقات بين مدينة الحسكة والافواج العسكرية التابعة للقوات الحكومية.