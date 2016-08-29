أمريكا: الاشتباكات بين القوات التركية والمعارضة في سوريا غير مقبولة

اسطنبول- رويترز – انتقدت الولايات المتحدة الاثنين، الاشتباكات التي وقعت بين القوات التركية وبعض جماعات المعارضة في شمال سوريا، واصفة إياها بأنها “غير مقبولة”، ودعت كل الأطراف المسلحة في الاشتباكات إلى الامتناع عنها والتركيز على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقل بريت مكجورك المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف المناهض للدولة الإسلامية على حسابه الرسمي على تويتر عن بيان لوزارة الدفاع، “نريد أن نوضح أننا نرى هذه الاشتباكات -في المناطق التي لا وجود للدولة الإسلامية بها- غير مقبولة ومبعث قلق بالغ.”

“ندعو كل الأطراف المسلحة إلى التوقف… الولايات المتحدة منخرطة بنشاط في تسهيل تفكيك هذه النزاعات وتوحيد التركيز على الدولة الإسلامية، التي ما زالت تمثل تهديداً خطيراً ومشتركاً.”

وسيطرت تركيا وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السوريين على أراض واقعة تحت سيطرة قوات متحالفة مع الأكراد الأحد، في اليوم الخامس من حملة عبر الحدود قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها قتلت 35 قروياً على الأقل.

ويقول مسؤولون أتراك إن هدفهم في سوريا هو طرد تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضاً التأكد من عدم توسيع المقاتلين الأكراد للأراضي التي يسيطرون عليها بالفعل على طول الحدود مع تركيا.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في القتال ضد الدولة الإسلامية في سوريا، إلا أن تركيا حليف واشنطن في حلف شمال الأطلسي ترى أن الوحدات امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمرداً في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية منذ ثلاثة عقود.