تورينو يمنح جو هارت قبلة الحياة

لندن ـ اعترف جيانلوكا بيتراكي، مدير نادي تورينو الإيطالي، بتقديم ناديه عرضًا لضم الإنجليزي الدولي جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويبحث هارت، عن فرصة الخروج من مانشستر سيتي، قبل انتهاء فترة الانتقالات، بعدما أصبح خارج حسابات، المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقال بيتراكي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” مساء الأحد: “حارس المرمى هو فكرة نرغب في السير وراءها خلال اليومين المتبقيين من سوق الانتقالات. جو هارت الاختيار الأول لنا، ولو فشلنا في ضمه فسنبحث عن حارس آخر”.

وأضاف بيتراكي: “نابولي يرغب في ضم مدافعنا ماكسيموفيتش، وقدموا لنا عروضًا بالفعل، لكننا بحاجة لأن نرى بشكل أكبر مدى اقتناعهم باللاعب، من خلال العروض القادمة”.

واختتم بيتراكي: “سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، وسنتخذ القرار الذي يجعل كافة الأطراف سعيدة”.