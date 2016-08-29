فابريجاس يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع كونتي

مدريد ـ خرج الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، عن صمته، ليكذب الشائعات، التي أكدت دخوله في شجار مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، مشددًا في الوقت ذاته على “التزامه التام” مع الفريق اللندني.

وكتب فابريجاس، عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مساء الأحد: “بعكس ما ينشر تمامًا، لدي علاقة جيدة مع المدرب، ولم يقل لي في أي وقت بأنه يمكنني الرحيل عن النادي”.

وتابع لاعب الوسط الكتالوني “29 عامًا”: “قال لي بأنه يعوِّل علي كثيرًا. سأواصل الدفاع عن هذا النادي حتى النهاية، وعندما يحتاجونني، سأبذل قصارى جهدي”.

وختم فابريجاس تصريحاته: “أنا ملتزم تمامًا مع تشيلسي وهدفي الوحيد هو المساعدة في الفوز بالمباريات”.

وجلس فابريجاس، الذي شارك كأساسي في 37 مباراة من أصل 38 الموسم الماضي مع البلوز، احتياطيًا خلال الثلاث مواجهات، التي خاضها الفريق في البريميير ليج، وغاب تمامًا عن مواجهتي وست هام وبيرنلي الأخيرة.

وأكدت وسائل الإعلام البريطانية، أن كونتي أخبر اللاعب، الذي خاض 97 مباراة منذ انضمامه لتشيلسي، أن بإمكانه الرحيل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، نهاية الشهر الجاري.