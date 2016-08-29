الرئاسة الفلسطينية: جهود دولية وعربية لتعزيز فرص حل الدولتين

رام الله - الأناضول – قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإثنين، إن جهود عربية ودولية تبذل لتعزيز فرص حل الدولتين، مؤكداً استعداد القيادة للمشاركة في كل المبادرات.

وأضاف أبو ردينة، بحسب ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية “وفا”، “تعقيباً على ما يجري الحديث عنه حول لقاءات قادمة على المسار الفلسطيني، مستعدون للمشاركة في كل مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل”.

وأوضح أن “الجهود العربية والدولية، وكذلك المبادرة الفرنسية كلها تسير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين، والالتزام بالمرجعيات، التي ستؤدي في نهاياتها إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وبيّن الناطق باسم الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس، سيقوم بإلقاء خطاب أمام دول عدم الانحياز، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد مرة أخرى الاستعداد الفلسطيني للسير مع كل الأطراف حفاظاً على المرجعيات والشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية، دون تحديد موعد لذلك.

ونقلت الوكالة الرسمية عن أبو ردينة، أن الحرك السياسي القادم لفلسطين، يشكل فرصة هامة لعقد مؤتمر دولي وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية 2016، وأن جهود الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بالتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف العربية والدولية تسير بالاتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية وفق الثوابت الوطنية.

وعقدت فرنسا مطلع يونيو/ حزيران 2016 اجتماعاً وزارياً للتشاور الدولي، في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يمهد لعقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحلول خريف العام الجاري.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل؛ وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.