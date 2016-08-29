تركيا ترهن السماح لنواب البرلمان الألماني بزيارة إنجرليك بتسوية الخلاف حول الأرمن

إسطنبول - د ب أ – رهنت تركيا السماح لنواب البرلمان الألماني بزيارة الجنود الألمان في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، بتسوية الخلاف حول القرار الذي أصدره البرلمان الألماني بتصنيف المذابح التي ارتكبت بحق الأرمن إبان الدولة العثمانية قبل نحو مئة عام على أنها “إبادة جماعية”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب لقائه نظيره الهولندي بيرت كوندرس الاثنين في أنقرة: “عندما تتخذ برلين الخطوات اللازمة، سنسمح بالزيارة”.

وذكر جاويش أوغلو، أن من يحاول تزييف التاريخ التركي فلن يحصل على تصريح بزيارة القاعدة.

ولم يوضح جاويش أوغلو طبيعة الخطوات المحددة التي يتنظرها من برلين.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يعتزم التوصية بعدم تمديد مهمة القوات الألمانية في قاعدة إنجرليك بحلول نهاية التفويض البرلماني الممنوح للمهمة، وذلك حال عدم إلغاء تركيا للحظر التي تفرضه على زيارة النواب الألمان للقاعدة.

تجدر الإشارة إلى أن طائرات الاستطلاع من طراز “تورنادو” التابعة للجيش الألماني تدعم من قاعدة إنجرليك المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

يذكر أن أنقرة ألغت زيارة وكيل وزارة ألماني وعدد من النواب البرلمانيين الألمان لقاعدة إنجرليك بعد قرار البرلمان الألماني بشأن الأرمن مطلع حزيران/يونيو الماضي.