وكالة: طائرة أمريكية بلا طيار دخلت المجال الجوي الإيراني وغادرته بعد تحذير

أنقرة - رويترز – قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن الجيش الإيراني رصد طائرة أمريكية بلا طيار دخلت المجال الجوي الإيراني الاثنين وغادرت بعد أن وجه لها الجيش تحذيراً.

ونقلت الوكالة عن الجيش الإيراني قوله “رصد سلاح الدفاع الجوي الإيراني طائرة أمريكية بلا طيار في المجال الجوي الشرقي للبلاد وحذرها. كانت قادمة من أفغانستان. غادرت الطائرة المنطقة.”

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن كيفية تحذير السلطات الإيرانية الطائرة بلا طيار كي تغادر مجالها الجوي.