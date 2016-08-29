ثلاثة أتراك جدد يطلبون اللجوء في اليونان بعد محاولة الانقلاب

اثينا - أ ف ب – طلب ثلاثة أتراك اللجوء في اليونان، بعدما أوقفوا الاسبوع الماضي لدخولهم هذا البلد بصفة غير شرعية، مؤكدين انهم في خطر في بلادهم لارتباطهم بحركة الداعية عبد الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو، على ما افاد محاميهم الاثنين.

وأوضح المحامي اكيلياس كونستانتينيدس، ان الرجال الثلاثة وهم أستاذان جامعيان ومهندس مدني في حوالى الاربعين من العمر، وصلوا الى جزيرة رودس جنوب شرق بحر ايجه الاثنين الماضي بعد ان دفعوا لمهرب مهاجرين من اجل ان ينقلهم.

وأوقفتهم الشرطة وصدر بحقهم قرار اداري بالطرد بسبب دخولهم اليونان بصورة غير قانونية ، وقد قدموا رسمياً الجمعة طلب لجوء، بحسب ما قال المحامي مشيراً الى ان طلبهم ادى الى تعليق القرار الصادر بإبعادهم.

وكانت وسائل الاعلام اليونانية أفادت، ان أربعة أتراك هم استاذان جامعيان وولديهما أوقفا الاسبوع الماضي في الكسندروبوليس (شمال شرق) قرب الحدود مع تركيا، بعد دخولهم اليونان بصورة غير قانونية. ولم ترد الاثنين اي معلومات بشأنهم.

ويؤكد الأتراك الثلاثة الموقوفين في رودس، انهم هربوا من عملية التطهير التي ينفذها النظام التركي ضد حركة غولن، بحسب المحامي، موضحاً انهم ينفون اي ضلوع في محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.

وقال اثنان منهم انهما كانا أساساً مستهدفين من السلطات التركية لتعاملهما مع مدارس تابعة لشبكة الداعية الاسلامية غولن، المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة والحليف السابق لاردوغان الذي يتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.

وتضاف طلبات اللجوء هذه الى طلبات قدمها ثمانية عسكريين اتراك في تموز/يوليو، بعدما وصلوا الى الكسندروبوليس في 16 تموز/يوليو في مروحية. وتطلب تركيا تسليمهم لاتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب، وهو ما ينفونه.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس مجدداً الاحد، ان القضاء اليوناني سيبت في مصيرهم، متحدثاً بعد لقاء خاص مع نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو في جزيرة كريت، كان الأول منذ محاولة الانقلاب.

وكانت اليونان من البلدان الأولى التي أعربت عن دعمها لنظام اردوغان بعد محاولة الانقلاب، وهي تعتزم الحفاظ على تعاونها مع الدولة المجاورة بعد عقود من العلاقات الصعبة، ولا سيما لتفادي عودة تدفق المهاجرين من السواحل التركية الى الجزر اليونانية.