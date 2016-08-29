مقتل عسكريين اثنين في هجوم لحزب العمال الكردستاني جنوب شرق تركيا

اسطنبول - د ب أ – أفادت تقارير إخبارية تركية، بمقتل عسكريين اثنين برتبة رقيب وإصابة ثلاثة جنود الاثنين، جراء هجوم شنه مسلحون من منظمة “حزب العمال الكردستاني” بمحافظة هكاري جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن مصادر عسكرية، أن المسلحين أطلقوا النار على قوات في منطقة “غردان تبة” بقضاء “شمدينلي” بهكاري، وأسفر التصدي لها عن مقتل عسكريين اثنين برتبة رقيب وإصابة ثلاثة جنود.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن أطلقت عملية تمشيط في المنطقة للقبض على المسلحين منفذي الهجوم.