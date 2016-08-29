شتاينماير: لا يمكننا الاستمرار في الزهد في علاقتنا مع روسيا

برلين- د ب أ – دعا وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى انتهاج سياسة تهدئة تجاه روسيا.

وقال شتاينماير الاثنين خلال مؤتمر للسفراء في برلين: “لا يمكننا الاستمرار في الزهد في علاقتنا مع روسيا التي صارت أصعب مراساً بصورة واضحة”، مؤكداً ضرورة الانتقال من “مرحلة التصادم والتوترات المتزايدة إلى تفاهم متين لأمن مشترك”.

وأكد شتاينماير مبادرته بشأن وضع نظام جديد للرقابة على التسليح في أوروبا، والتي يعتزم طرحها خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الخميس المقبل في مدينة بوتسدام الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة تضم 57 دولة، من بينها روسيا والولايات المتحدة.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك أيرو بمبادرة نظيره الألماني. ودعا أيرو خلال خطابه في مؤتمر السفراء إلى تضافر الاتحاد الأوروبي في ظل الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد، وقال: “خروج بريطانيا سيكسب أوروبا المزيد من وضوح الرؤية والواقعية والحتمية”.

كما رحب وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي بنشر حلف شمال الأطلسي (الناتو) لقوات في شرق أوروبا لردع روسيا، مضيفاً أن هذا يدل على أن التعاون داخل الحلف لا يقتصر على أوقات الرخاء.

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير دعا نظيريه الفرنسي والبولندي لحضور المؤتمر بمناسبة مرور 25 عاماً على المنتدى الحواري للدول الثلاثة المعروف باسم”مثلث فايمار”.