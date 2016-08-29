رئيس حكومة كردستان العراق يبحث في بغداد تحرير الموصل

اربيل - د ب أ – وصل رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني الإثنين، الى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية للقاء كبار مسؤولي الحكومة العراقية.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، في بيان عن المتحدث الرسمي بإسم حكومة اقليم كردستان، سفين دزيي، في وقت سابق اليوم، قوله إن “رئيس وزراء اقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، يزور بغداد اليوم، مع وفد مرافق، وسيجتمع مع مسؤولي الحكومة الاتحادية”.

وحول الاجتماعات واللقاءات التي سيعقدها رئيس وزراء الاقليم في بغداد، كشف دزيي عن أن “نيجيرفان البارزاني سيجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ومسؤولين آخرين في الحكومة الفيدرالية”.

وأضاف المتحدث أن “الزيارة اعتيادية، وان المواضيع التي سيتم بحثها تتعلق بالمجال الأمني وعملية تحرير مدينة الموصل، والعلاقات المستقبلية بين أربيل وبغداد وعدة قضايا أخرى”.