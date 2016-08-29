قتيل وجريح في تفجير دراجة نارية قرب مقر حكومي وسط اليمن

اليمن - الأناضول – لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، الإثنين، في تفجير دراجة نارية، قرب مكتب تابع لوزارة المالية بمدينة رداع، في محافظة البيضاء وسط اليمن، حسب مصدر في “المقاومة الشعبية” الموالية للحكومة.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “انفجاراً عنيفاً وقع في دراجة نارية كان يستقلها أحد الأشخاص، ما أدى إلى مقتله على الفور وتحول إلى أشلاء، فيما تعرض شخص آخر لجراح بالغة الخطورة، بسبب التفجير الذي وقع قرب مكتب المالية بمدينة رداع في محافظة البيضاء”.

وأوضح المصدر أنه “لم يعرف ما إذا كان قد تم وضع عبوة ناسفة في الدراجة النارية، أو أن من يستقلها كان ينوي استهداف المقر الحكومي”.

وتخضع مدينة رداع ومعظم مناطق محافظة البيضاء، لسلطة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات موالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، منذ نهاية عام 2014.

وتشهد اليمن حرباً منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.