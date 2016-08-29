وصول خبراء روس وألمان لفحص حطام الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء

القاهرة- رويترز- قالت السلطات المصرية الاثنين إن خبراء روسا وألمانا وصلوا إلى القاهرة لفحص حطام طائرة الركاب التابعة لشركة متروجت الروسية التي سقطت في سيناء في أكتوبر تشرين الأول.

وكان كل من في الطائرة- وهي من طراز أيرباص أيه.321- التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن إسقاطها قد قتلوا وعددهم أكثر من 200 شخص.

وقالت لجنة التحقيق المصرية في الحادث في بيان إن “من المتوقع انضمام ممثلي كل من دولتي ايرلندا (دولة التسجيل) وفرنسا (دولة التصميم) وكذلك انضمام ممثل معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية وهى الدولة الصانعة للمحركات وأحد الخبراء المتخصصين في محركات الطائرة بالإضافة إلي خبير من شركة أيرباص للمشاركة في عملية اصطفاف (الحطام).”