ليبرمان يدافع عن جنديين إسرائيليين متهمين بقتل فلسطينيين دون مبرر

القدس المحتلة- الأناضول- جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الاثنين، دفاعه عن جنديين في جيشه يواجهان تهمة قتل فلسطينيين اثنين دون مبرر.

وقال ليبرمان خلال جولة له في النقب (جنوب): “لا يمكن للجنود الذي يتصدون يوميا للإرهاب أن يسيروا طوال الوقت إلى جانب محامين للدفاع عنهم”، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).

وأضاف ليبرمان: “الجنديان المتهم أحدهما بقتل فلسطيني في الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، والآخر المتهم بقتل فلسطيني قرب بلدة سلواد (وسط) بريئان حتى تثبت إدانتهما”.

وشدد على أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الإدانة.

ويواجه جندي إسرائيلي أطلق النار على رأس فلسطيني وهو مصاب في مدينة الخليل، في شهر مارس/ آذار الماضي تهمة “التسبب بالقتل” حيث ما زالت محكمة عسكرية إسرائيلية تنظر في قضيته.

وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) وثق بالصوت والصورة إطلاق الجندي النار على الفلسطيني.

كما يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي مع جندي آخر أطلق النار على فلسطيني يوم الجمعة الماضي، قرب بلدة سلواد ما أدى إلى استشهاده، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح صحفي له، آنذاك، إن الفلسطيني كان يركض باتجاه الجنود حينما تم إطلاق النار عليه، ولكن الإذاعة تقول إن “الجندي يواجه تهمة القتل غير العمد”.

وسبق لليبرمان، قبيل تسلمه مهامه وزيرا للدفاع، أن تظاهر في مارس/ آذار الماضي، مطالبا بإخراج الجندي المتهم بقتل فلسطيني في الخليل ثم عاود الدفاع عنه نهاية يوليو/ تموز الماضي، بعد تسلمه منصبه.

ويشتكي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية دولية وإسرائيلية من أن الجيش الإسرائيلي لا يخضع مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين للمحاسبة.