﻿

إخماد حرائق في أربعة آبار نفطية في منطقة استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة

Aug 29, 2016

26ipj

بغداد- رويترز- قالت وزارة النفط العراقية الإثنين إن العراق أخمد حرائق في أربعة آبار نفطية في منطقة القيارة المنتجة للنفط والتي استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية الأسبوع الماضي.

وقال وكيل الوزارة فياض نعمة في بيان “العمل جاري لإطفاء بقية الآبار أو البرك النفطية التي قامت عصابات داعش الإرهابية بإضرام الحرائق فيها قبل الفرار من المدينة.”

ولم يذكر نعمة عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة.

وتنتج منطقة القيارة الخام الثقيل عالي الكبريت ولديها مصفاة نفطية صغيرة لتكرير بعض انتاجها من الخام.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left