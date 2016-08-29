إخماد حرائق في أربعة آبار نفطية في منطقة استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة

بغداد- رويترز- قالت وزارة النفط العراقية الإثنين إن العراق أخمد حرائق في أربعة آبار نفطية في منطقة القيارة المنتجة للنفط والتي استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية الأسبوع الماضي.

وقال وكيل الوزارة فياض نعمة في بيان “العمل جاري لإطفاء بقية الآبار أو البرك النفطية التي قامت عصابات داعش الإرهابية بإضرام الحرائق فيها قبل الفرار من المدينة.”

ولم يذكر نعمة عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة.

وتنتج منطقة القيارة الخام الثقيل عالي الكبريت ولديها مصفاة نفطية صغيرة لتكرير بعض انتاجها من الخام.