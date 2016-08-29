لجنة برلمانية عراقية تؤيد طلب “الخارجية” استبدال السفير السعودي  بسبب “تصريحات خارج المألوف”

بغداد- الأناضول- أيّدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العرقي اليوم الاثنين إجراءات وزارة الخارجية العراقية بمطالبة السعودية باستبدال سفيرها في العراق، فيما وصفتها كتلة نيابية “بالخاطئة”.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، عباس البياتي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد وحضره مراسل “الأناضول”، إن “لجنة العلاقات الخارجية تدعم إجراءات وزارة الخارجية باستبدال السفير السعودي في بغداد (ثامر السبهان)، لأن تصريحاته أصبحت خارج المألوف”، على حد قوله.

وأكد البياتي حرص العراق على علاقة العراق مع السعودية وتعزيز هذه العلاقة، داعياً الأخيرة إلى تلبية الطلب العراقي.

إلا أن كتلة نيابية انتقدت قرار وزارة الخارجية العراقية واصفة إياه “بالخاطئ”، وقال النائب عن “ائتلاف الوطنية”، حامد المطلك، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته “الأناضول” إن “القرار خاطئ لأن العلاقات الخارجية تبنى على أساس المصالح المشتركة وليس على التصريحات”.

وأضاف المطلك أن العراق بأمس الحاجة إلى علاقاته بدول الجوار العربي والإسلامي.

ويمتلك “ائتلاف الوطنية” بزعامة إياد علاوي، 21 مقعداً في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعداً، وله حقيبة وزارة التجارة فقط في الحكومة الحالية.

وأمس، طلبت وزارة الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية استبدال سفيرها لدى بغداد، على خلفية اتهام الأخير لـ”ميليشيات عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراء مخطط لاغتياله خلال تواجده في العراق”، حسبما تحدث السفير لوسائل إعلام عربية مختلفة الأحد الماضي.

وقال أحمد جمال، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية لـ “الأناضول”، في تصريحات أمس، إن “السفير السعودي في بغداد صرّح لوسائل إعلام قبل أيام بتعرّضه لما أسماها محاولة اغتيال، أو تصفية من قبل ميليشيات مرتبطة بدولة مجاورة للعراق، ونحن استغربنا هذا الموضوع، لأنه لم يبلغنا كخارجية أو كحكومة بهذا المخطط”.

وأوضح جمال أن “وزارة الخارجية طالبت السفير السعودي بتقديم أية أدلة أو معلومات أو وثائق عن وجود تهديد يمسّه أو يمسّ أي شخص من البعثة الدبلوماسية السعودية، لكنه لم يقدم لنا أي شيء، واكتفى بالتصريح لوسائل الإعلام”.

وتابع المسؤول العراقي: “اعتبرنا هذا الموضوع غير مقبول، وفيه إهانة واضحة لقدرة الدولة العراقية على حماية البعثات الدبلوماسية، وبذلك قررنا الطلب من الجانب السعودي استبدال السفير، ونتمنى أن يكون الرد السعودي إيجابياً على الطلب”.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانب السعودي على التصريحات العراقية بشأن سفيرها في بغداد أو الطلب باستبداله حتى عصر اليوم الإثنين.

وفي أبريل/نيسان 2015 عيّنت السعودية السبهان سفيراً لدى العراق، وذلك لأول مرة منذ أن انقطعت العلاقات بين البلدين عام 1991 عقب الغزو العراقي للكويت.