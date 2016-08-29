مدّعي المحكمة الخاصة بلبنان يطلب السجن عامين لرئيس تحرير صحيفة لبنانية





لايدسندام (هولندا)- أ ف ب- طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاثنين إنزال عقوبة السجن لمدة عامين بحق رئيس تحرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية ابراهيم الأمين، الذي أدين سابقاً بـ”التحقير”، لنشره معلومات بشأن شهود سريين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال المدعي كينيث سكوت “أوصي بعقوبة السجن عامين، وغرامة مالية قدرها 75 ألف دولار ضد المتهم”، مشيراً إلى سلوك الأمين المتغيّب عن الجلسة، “الذي يواصل تجاهل المحكمة”.

وطلب المدعي أيضاً بفرض غرامة مالية قدرها 112700 يورو على صحيفة “الاخبار” المقرّبة من “حزب الله” اللبناني، لكن بحسب محامي الدفاع أنطونيوس أبو كسم فإن ذلك “سيؤدي إلى معاقبة موظفي (الشركة) وعائلاتهم”.

وفي 15 تموز/يوليو، دانت المحكمة الخاصة بلبنان صحيفة “الأخبار” ورئيس تحريرها لنشرها في كانون الثاني/يناير 2013 مقالين باللغة العربية في النسخة المطبوعة وعلى الموقع الإلكتروني، يشتملان على صور وأسماء وبيانات شخصية تتعلق بـ32 شاهداً سرياً، حملا عنواني “المحكمة الدولية-ليكس، الشهود المفاجأة” و”لائحة المحكمة الخاصة بلبنان: لماذا وجب نشر المعلومات”.

وقال أبو كسم إنه بالنسبة إلى الدفاع فإن “إدانة أخلاقية تعتبر كافية ورادعة”، مشيراً إلى أنه “لم يكن لدى السيد الأمين أي دافع جنائي خلف نشر” هذه المعلومات.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان في 2009 لمحاكمة منفذي اغتيال الحريري في 2005، لكن “حزب الله” اللبناني رفض أي تعاون مع المحكمة، معتبراً أنها “أداة إسرائيلية أميركية لاستهدافه”، ويرفض تسليمها مشتبهاً بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية.

وفي نيسان/أبريل 2014 قررت المحكمة ملاحقة صحيفة “الأخبار” ورئيس تحريرها، إضافة إلى قناة “الجديد” التلفزيونية ونائبة رئيس مجلس إدارتها كرمى تحسين خياط بتهمة التحقير.

وفي 18 أيلول/سبتمبر 2015 برّأت المحكمة في الاستئناف قناة الجديد، ونائبة رئيس مجلس إدارتها من تهمة بثّ معلومات بشأن شهود يتمتعون بالحماية في سلسلة تحقيقات مصورة.