مسؤول أميركي يعلن أن المليشيات الكردية انسحبت إلى شرق الفرات

واشنطن- أ ف ب- أعلن مسؤول عسكري أميركي الاثنين أن القوات الكردية في شمال سوريا انسحبت “بالكامل” إلى شرق الفرات، في خطوة تأمل واشنطن بأن تخفض وتيرة النزاع بين تلك القوات التي تدعمها وحليفتها تركيا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ “وكالة فرانس برس″ حول العمليات الجارية، إن عملية الانسحاب التي تعدّ مطلباً رئيسياً لأنقرة، تمت تقريباً خلال يوم الأحد. وأضاف أن “جميع قوات “وحدات حماية الشعب” الكردي أصبحت شرق الفرات”، إلا أنه أقرّ أن بعض الأكراد ربما لا زالوا غرب النهر، ولكنه قال إنهم ليسوا جزءاً من “وحدات حماية الشعب” الكردي.