“التعاون الخليجي” يزكّي مرشح قطر لمنصب مدير اليونسكو

الدوحة- الأناضول- أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن مجلس التعاون الخليجي أبلغه بأن القطري حمد بن عبد العزيز الكوراي هو مرشح المجلس لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وقال بن حلي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، إن “مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبلغ الجامعة العربية بأن الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، مستشار بالديوان الأميري القطري، ومرشح دولة قطر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، هو مرشح دول مجلس التعاون”.

وأعرب بن حلي عن أمله في أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام اليونسكو، خلفاً للبلغارية، إيرينا بوكوفا، التي تنتهي ولايتها العام المقبل.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن، مبيناً أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرّر عقده في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح بن حلي أن هناك مرشحاً من دولة قطر ومرشحة من مصر وأخرى من لبنان، لافتاً إلى أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.‎

يشار إلى أن الانتخابات على منصب مدير عام اليونسكو ستجري مطلع عام 2017، وذلك لاختيار خليفة بوكوفا لمدة ولاية تبلغ 4 سنوات تجدد لمرة واحدة.